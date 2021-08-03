В Башкирии из-за засухи продолжают мелеть реки

В Башкирии из-за засухи продолжают мелеть реки
В Башкирии из-за засухи продолжают мелеть реки
Вчера, 09:52ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Минимальные уровни воды в реках Белая и Уфа ниже нормы на 40-150 сантиметров.

Несмотря на весеннее половодье в Башкирии, лето оказалось совсем безводным. В реках республики уровень воды падает всё ниже и ниже. Причиной этого явления стали долгая засуха и жаркая погода этим летом. Уровни рек Белая и Уфа ниже нормы на 40-150 сантиметров, сообщила пресс-служба министерства природопользования и экологии республики.

На Белой водность бассейна реки в июне была ниже в два раза средних значений. Сейчас уровень реки достигает минус 149 сантиметров от нуля гидропоста. До исторического минимума, зафиксированного в сентябре 2012 года, осталось семь сантиметров. Уровень реки Уфы составляет 89 сантиметров, что всего на 14 сантиметров выше рекордного минимума октября 2010 года (75 см).

В мае и июне к Павловскому и Нижнекамскому водохранилищам воды поступало более чем в два раза меньше нормы.

Ранее министерство уже сообщало о низком уровне рек. Если сравнивать с предыдущими показателями, пока улучшений не наблюдается, ситуация остаётся прежней.

Из-за засухи этим летом пострадали не только реки, но и урожай. Если в прошлом году с полей Башкирии было собрано 4 млн тонн зерна, то в этом ожидается всего 2 млн тонн зерна. Сейчас уже собрано 552 тысячи тонн урожая. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что засуха и неурожай не оставят республику без хлеба.

Напомним, ранняя теплая погода сказалась на уровне рек в Башкирии весной, когда произошло сильное половодье. Паводок нанёс значительный ущерб жителям республики — ежедневно подтапливало дороги, участки и дома, пострадали скот, техника, запасы еды. Людей эвакуировали в безопасные зоны. Из-за паводка мэр Уфы даже вводил режим повышенной готовности. Половодье повредило набережную реки Белой, на реконструкцию которой власти выделяли миллионы.

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