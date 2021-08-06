Владимир Путин запустил завод «Цемикс» в Абзелиловском районе Башкирии

Объем инвестиций в проект составил 5,7 млрд рублей. Ожидается, что на Цемиксе будет создано 220 рабочих место из которых не менее половины будут занимать жители Абзелиловского района. Предполагается, что налоговые отчисления за 10 лет составят почти 5 млрд рублей в бюджет республики и 6,5 млрд рублей в бюджет РФ.