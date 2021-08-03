В Башкирии за месяц зафиксировали 30 случаев превышения ПДК вредных веществ в воздухе

Согласно ежемесячному обзору центра, в июне концентрация загрязняющих веществ в воздухе Уфы была выше нормы 12 раз. За этот период повышались уровни пыли, сероводороду, фенола, хлорида водорода, этилбензола и изопропилбензола.
В Стерлитамаке зафиксировано 5 случаев превышения допустимых норм по хлориду водорода, этилбензолу и изопропилбензолу.
Наибольшее число случаев превышения показателей было в Салавате. За месяц специалисты зафиксировали в городе высокие показатели по этилбензолу аж 13 раз.
Напомним, все лето жители республики жалуются на химический запах в воздухе. В минувшую субботу, 31 июля, в Минздраве Башкирии сообщили о 20 обращений по поводу запаха за сутки. Ситуация с загрязненным воздухом пока особо не решается. В июле на экстренном заседании по загрязнению воздуха в северной части Уфы было решено создать рабочую группу от СПЧ при главе Башкирии, которая совместно с Росприроднадзором будет ездить по предприятиям северной промзоны, считающиеся источниками загрязнения. Также СПЧ решил организовать работу по приему обращений граждан на эту тему.