В Башкирии заподозрили, что вместо заводчан на встрече с Путиным «были подставные»

В социальных сетях опубликованы фотографии трех женщин в униформе завода «Цемикс», принимавших участие во встрече главы государства с рабочим коллективом, с комментариями о том, что они не имеют отношения к заводу.
— Это абзелиловские девчата? Они что, с администрации района в Цемикс перебежали? — поиронизировал анонимный автор публикации.
Тем временем эти фотографии стремительно разошлись по пабликам в соцсетях. Их главными героинями оказались три сотрудницы муниципального отдела капитального строительства Абзелиловского района, одетые в униформу заводчан и задавшие Путину каждая по одному вопросу.
Вскоре на сервисе TikTok появилось также видео, в котором политтехнолог Андрей Потылицын, не упускающий случая покритиковать действующие власти, предположил, что чиновники могли «подсуетиться» и подменить работников завода «Цемикс» сотрудниками районной администрации, опасаясь, что реальные заводчане могут спросить главу государства «о чем-нибудь не о том, о чем нужно спросить». Потылицын также уточнил, что подобная замена наверняка произошла с ведома представителей администрации президента страны.
На редакционный WhatsApp нашего издания Mkset также поступили вопросы на эту тему.
При открытии Путиным нового завода в Башкирии под видом работницы нового цементного завода к Путину подвели госинспектора местной районной администрации. Понятно, что вопросы были заранее подготовленные, но тут еще получается, Путина ввели в заблуждение! Зачем это надо властям? таком общий смысл вопросов, которые мы получили.
Почему-то больше всего читатели, обратившиеся в редакцию, обрушились на Азалия Ягудину, к слову, сильнее всех волновавшуюся во время общения с президентом России (запись эфира — 30.41 по тайм-коду).
Мы решили уточнить информацию и выяснили, что в эту историю действительно закралась путаница.
На сайте kremlin.ru в отчете о встрече Владимира Путина сообщается о его общении с работниками и строителями завода «Цемикс». Далее перечисляются участники встречи, среди которых на первом месте — генеральный директор завода ООО «Цемикс» Самат Тарыбаев (кстати, Путин пошутил сам в прямом эфире на эту тему: «Одно начальство собрали здесь»). Впрочем, далее по списку следуют представители вполне рядовых профессий — помощник машиниста, мастер по отгрузке. водитель погрузчика, инженер-технолог и т. д.
Азалия Ягудина вместе с двумя своими коллегами Гузель Янбердиной и Розалией Булатовой значатся в списке, как «строители завода ООО „Цемикс“ и работники строительной отрасли Республики Башкортостан». А вот с профессией Азалии Ягудиной, очевидно, вышло недоразумение. В эфире она представляется главным инженером (не уточняя, где конкретно работает), а в списке участников встречи указано, что молодая женщина трудится главным специалистом МКУ «Отдел капитального строительства». В качестве главного инженера этой организации в списке на кремлевском сайте указана Гузель Янбердина. Далее, на муниципальном сайте, Азалия Ягудина вообще фигурирует в качестве госинспектора по жилищным субсидиям вышеупомянутого отдела капитального строительства. А Андрей Потылицын в своем видео назвал её «сотрудником по работе с молодыми семьями и многодетными семьями Аскаровской администрации».
Корреспондент Mkset решил созвониться с Азалией Ягудиной и уточнить её реальную должность.
Я действительно работаю сейчас главным инженером МКУ «Отдел капитального строительства» администрации Абзелиловского района, занимаюсь вопросами ЖКХ. На сайте просто не обновили информацию о моей должности. А раньше в ОКСе занималась вопросами выделения субсидий молодым и многодетным семьям, поэтому многие местные жители, кто со мной сталкивался по таким вопросам, меня помнят в той должности. Если бы люди внимательно прочитали информацию, то увидели бы, что мы записаны не в числе работников завода, а в числе строителей. Так что там не было никаких «подсадных». Заводскую униформу нам выдали по правилам техники безопасности. Мы сами готовили вопросы, которые хотим задать Владимиру Владимировичу. Меня действительно интересует вопрос об улучшении условий для жителей села, пояснила в телефонном разговоре с Mkset Азалия Ягудина.
По ее словам, на сайте kremlin.ru в текст также могла закрасться ошибка.
— Моей коллеге Гузель Янбердиной могли нечанно приписать мою должность, а мне — её, — предположила Азалия Ягудина.
Тем временем в соцсетях уже появились разъяснения от имени первого заместителя главы администрации Абзелиловского района Руслана Халилова.
Без негатива, разъясню: да, встреча с рабочими завода, и пригласили трех человек из отдела капитального строительства, никакой подставы, вы всех их знаете, простые специалисты (на экране всех не распишешь, кто откуда, а назвали общей фразой). Нашим дали возможность задать 3 вопроса: про олимпиаду, газ и развитие села. Актуально газификация, Президент пообещал, что к 2022 году вопрос закроют по уличному газопроводу, начнут с Даутово, заявил он.
В ответных комментариях местные жители засыпали чиновника злободневными вопросами, большинство из которых оказались связаны с газификацией населенных пунктов.
— Вот поэтому и задали вопрос, так как газификация — очень актуальный и нужный вопрос в районе, и эту мысль девчата донесли до первого человека государства. Надеемся, что будут продвижения, — отреагировал Руслан Халилов.
Кстати, помимо трех представительниц муниципального ОКСа в списке участников встречи с Владимиром Путиным на заводе «Цемикс» тоже оказались несколько предпринимателей, которые, по словам Ягудиной, также по-своему участвовали в возведении нового предприятия — проектировщики и т. д. Среди них есть один индивидуальный предприниматель и три представителя магнитогорского ООО, которое, по данным базы данных «Спарк», занимается оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Многие участники встречи не упустили случая сфотографироваться с президентом России.
Напомним, Владимир Путин побывал с визитом в Челябинской области и Башкирии в минувшую пятницу, 6 августа. Mkset подробно освещал это событие, в том числе и встречу на заводе «Цемикс».