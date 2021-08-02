В Уфе хотят провести митинг, связанный с уголовным делом о «чёрных риэлторах»

Уфимка Нина Ткаченко подала в столичную мэрию уведомление о проведение митинга с целью привлечь внимание к нарушениям прав потерпевших расследовании так называемого дела о «черных риэлторах», такая формулировка содержится в официальном уведомлении о проведении митинга.

Сегодня, 2 августа, уфимка Нина Ткаченко подала в приемную администрации Уфы уведомление о проведении митинга, на который женщина намерена собрать потерпевших от действий «черных риэлторов». Митинг намечен на 14 августа на площади перед Дворцом спорта в Уфе. Женщина заявила о возможном участии в мероприятии 50 человек. По словам Нины Михайловны, пойти на такой шаг её толкнули особенности расследования уголовного дела. Она считает, что в отношении неё и других потерпевших допущены «грубейшие и системные нарушения» со стороны полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Дело в том, что по словам Ткаченко, она сама является потерпевшей от действий «черных риэлторов», однако официально таковой её представители правоохранительных органов пока так и не признали. Её печальная история произошла в 2019 году. Нина Михайловна помогла своим детям приобрести квартиру и перевела на счет продавца 250 тысяч рублей. Её дети заплатили 2 млн 500 тысяч рублей. Однако продавцы оказались обманщиками. Против них было возбуждено уголовное дело. При этом детей Нины Михайловны признали потерпевшими по нему, поскольку между ними и криминальными продавцами был заключен договор, а Нину Михайловну, имя которой в договоре не упоминается, потерпевшей не признали. Женщина считает это нарушением со стороны следствия. В феврале этого года Советский районный суд признал сделку по приобретению квартиры недействительной, и Верховный суд Башкирии признал это решение правильным. Соответственно, факт причинения материального ущерба налицо. Я не понимаю, почему мои законные права игнорируются следствием! заявляет Нина Ткаченко. Она обжаловала в суде отказ признать её потерпевшей, который вынес следователь. Однако суд встал на сторону правоохранительных органов. После этого Нина Михайловна, посоветовавшись с близкими, решила устроить митинг, чтобы привлечь к своей ситуации общественное внимание. В распоряжении редакции есть копия постановления Советского районного суда Уфы от 14 июля текущего года. Судя по нему, следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления следкома Руслан Султанов обосновал свой отказ тем, что «в настоящий момент достаточных данных о причинении Нине Ткаченко материального ущерба для того, чтобы признать её потерпевшей по данному уголовному делу не имеется». Следователь настаивает, что Нина Михайловна официально не является стороной договора, а 250 тысяч рублей она перечислила не подследственным, а женщине, которая проходит по делу «черных риэлторов» свидетельницей. Он также уточнил, что «необходимость допроса Ткаченко в качестве свидетеля по делу определяется следователем самостоятельно». Известно, что, согласно существующему порядку, ответ мэрии на уведомление о проведении митинга должен быть дан в течение трех дней с момента его подачи. Mkset следит за развитием событий.

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