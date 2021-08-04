Еще в одном лагере «Чайка» в Башкирии у детей выявили коронавирус

Еще в одном лагере «Чайка» в Башкирии у детей выявили коронавирус
Еще в одном лагере «Чайка» в Башкирии у детей выявили коронавирус
Вчера, 20:41ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Всего в лагере отдыхали 342 ребёнка и работали 47 сотрудников.

В детском оздоровительном лагере «Чайка» в Стерлитамакском районе отдыхающие дети заболели коронавирусом. Следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по данному факту.

COVID-19 обнаружили у 45 детей и одного сотрудника. Все заболевшие и контактирующие с зараженными уже уехали из лагеря, сейчас они лечатся от инфекции. В учреждении проведена дезинфекция.

Доследственная проверка показала, что руководство лагеря допустило неполное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. После расследования действиям руководства и работников лагеря будет дана правовая оценка.

Напомним, в июле коронавирус уже находили у отдыхающих детей в лагере с таким же названием, но в Дюртюлинском районе. Тогда COVID-19 подтвердился у четверых детей. Позже в министерстве образования Башкирии сообщили, что впервые заболевание выявили у девятилетнего ребёнка. Этот случай заражения в ведомстве назвали «занесённым», а затем он заразил остальных детей.

Вчера, 3 августа, Следком Башкирии сообщил о начале проверки детского лагеря имени Николая Гастелло в Караидельском районе, где коронавирусную инфекцию нашли у шестерых детей и пяти работников.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания потребовал провести проверку детских лагерей, где были выявлены вспышки коронавируса, а их руководство уволить.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы