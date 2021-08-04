Еще в одном лагере «Чайка» в Башкирии у детей выявили коронавирус

Напомним, в июле коронавирус уже находили у отдыхающих детей в лагере с таким же названием, но в Дюртюлинском районе. Тогда COVID-19 подтвердился у четверых детей. Позже в министерстве образования Башкирии сообщили, что впервые заболевание выявили у девятилетнего ребёнка. Этот случай заражения в ведомстве назвали «занесённым», а затем он заразил остальных детей.