Еще в одном лагере «Чайка» в Башкирии у детей выявили коронавирус

В детском оздоровительном лагере «Чайка» в Стерлитамакском районе отдыхающие дети заболели коронавирусом. Следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по данному факту.
COVID-19 обнаружили у 45 детей и одного сотрудника. Все заболевшие и контактирующие с зараженными уже уехали из лагеря, сейчас они лечатся от инфекции. В учреждении проведена дезинфекция.
Доследственная проверка показала, что руководство лагеря допустило неполное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. После расследования действиям руководства и работников лагеря будет дана правовая оценка.
Напомним, в июле коронавирус уже находили у отдыхающих детей в лагере с таким же названием, но в Дюртюлинском районе. Тогда COVID-19 подтвердился у четверых детей. Позже в министерстве образования Башкирии сообщили, что впервые заболевание выявили у девятилетнего ребёнка. Этот случай заражения в ведомстве назвали «занесённым», а затем он заразил остальных детей.
Вчера, 3 августа, Следком Башкирии сообщил о начале проверки детского лагеря имени Николая Гастелло в Караидельском районе, где коронавирусную инфекцию нашли у шестерых детей и пяти работников.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания потребовал провести проверку детских лагерей, где были выявлены вспышки коронавируса, а их руководство уволить.