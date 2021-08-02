В Инзере ураганным ветром сорвало крыши с домов и повалило деревья

Сильные ливни и ветер наблюдались в республике также в конце июля. Тогда МЧС Башкирии сообщало о сорванной кровле крыш и поваленных деревьях в разных районах региона. Три дома загорелись в результате попадания в них молний. Одна женщина после удара молнии скончалась.