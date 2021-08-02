В Инзере ураганным ветром сорвало крыши с домов и повалило деревья

Жители села Инзер Белорецкого района продолжают подчитывать убытки от последствий разгулявшейся стихии. Гроза со шквалистым ветром налетевшая на село крушила деревья, валила заборы и сдирала крыши со зданий.
От непогоды пострадали, в том числе Инзерскую участковая больница и Дорожно-ремонтное строительное управление — их крыши сорвало ветром. По счастливой случайности никто не пострадал.
Mkset обратился за комментарием о произошедшем, пострадавших и нанесенном селу ущербе к главе администрации сельского поселения Альберту Азаматову. Однако, оперативный ответ он дать не смог, отметив, что пока власти продолжают собирать информацию о последствиях прошедшей грозы.
В администрации Белорецкого района, на территории которого находится село Инзер, не смогли ответить на вопрос о происходящем, заявив, что ничего об этом не знают.
Местные жители, говорят, что последствия от разгулявшейся стихии напоминали "апокалипсис". Сейчас сельчане интересуются, окажет ли район поддержку пострадавшим домохозяйствам.
Сильные ливни и ветер наблюдались в республике также в конце июля. Тогда МЧС Башкирии сообщало о сорванной кровле крыш и поваленных деревьях в разных районах региона. Три дома загорелись в результате попадания в них молний. Одна женщина после удара молнии скончалась.
В Бижбулякском районе ветер снёс крышу здания, которая упала прямо на 14-летнего ребёнка. Девочку госпитализировали с серьёзными травмами, ей пришлось перенести сложную операцию на головном мозге. Она по прежнемму находится в тяжелом состоянии.
В селе Тавтиманово половина поселения осталась без электричества после прошедшего урагана. По словам сельчан, поваленные опоры электроэнергии по прежнему лежат на крышах домов и грозят рухнуть прямо на людей.
Однако, на этой неделе, в Башкирии по прогнозу синоптиков прогнозируется жаркая погода, без дождей. Температура воздуха поднимется до +36 градусов, а местами может достигнуть отметки +38.