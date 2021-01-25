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Итоги прошедшей недели: Навальный, БашРТС и предотвращенный теракт

25 января 2021, 02:05
Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

Самым ярким событием недели стали пошедши в субботу акции протеста на улицах Уфы. Не смотря на отказ властей согласовать митинг в поддержку Навального и заблаговременный арест активистов на улицы вышло по разным оценкам от 2,5 до 5 тыс человек. Шествие прошло от ГКЗ "Башкортостан" до Дома правительства, где и завершилось.

Кромее того, в понедельник 18 января, жители Уфы и представители общественной организации «Стоп БашРТС» ворвались в дом правительства Башкирии. Они требуют снизить тарифы за отопление и горячую воду, так как в январе люди получили платежки с действительно высокими ценами. Прийти к главе Башкирии Радию Хабирову недовольные горожане решили в 10:00, как раз во время оперативного совещания правительства. На своей странице в соцсетях координатор движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин рассказал, почему решил прийти в здание правительства. Только вот позже его задержали сотрудники полиции.

В СМИ сообщили, что ФСБ задержало 25-летнего мужчину, готовившего теракт в Башкирии. В сообщении ведомства говорится, что задержанный собирался совершить «вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов». Силовики изъяли у него огнестрельное оружие и компоненты для самодельного взрывного устройства.

Общественная наблюдательная комиссия Башкирии провела проверку на соблюдение прав человека в изоляторе временного содержания при МВД в городе Уфе. Напомним, ранее в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что задержанные участники конфликта в Кармаскалах подвергаются насилию. У задержанного действительно зафиксированы травмы, однако их происхождение доподлинно неизвестно.

В Уфе продолжается демонтаж конструкций пролетного строения путепровода на Заки Валиди. В связи с этим на участке проспекта Салавата Юлаева перекрывается движение в обоих направлениях. Ограничения будут действовать в ночное время с 00:00 до 05:00 в ближайшие пять дней — с 21 по 25 января. Ремонт путепровода продолжается.

Медики Бирской центральной районной больницы во второй раз за последние несколько месяцев записали видеообращение к главе Башкирии Радию Хабирову. Они утверждают, что за последние семь месяцев работы с коронавирусными пациентами лишь несколько медиков получили выплаты, да и те не в полном объеме. К счастью, в ситуации уже разбирается районный следственный комитет.

Арбитражный суд Башкирии отозвал лицензию на разработку Куштау у Башкирской содовой компании. Иск подавала автономная некоммерческая организация о защите и охране природы «Наследие».

Башкирское СМИ UfaTime.ru начало сбор средств для погашения штрафа за публикацию видео с избиение ребенка. Напомним, суд постановил выплатить 460 тысяч рублей.

По решению Генпрокуратуры решено снести памятник башкирскому деятелю Заки Валиди, установленный на территории Санкт-Петербургского государственного университета.

Глава республики Радий Хабиров объявил о новом проекте «Антиковидный паспорт Башкортостана». Целью нововведений является повышение иммунизации и охват вакцинации жителей региона. По словам Хабирова, паспорт будут иметь те, кто переболел коронавирусом и вакцинировался. Оператором проекта выступит министерство цифрового развития. Для запуска проекта было создано два сайта.

Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

#Новости#Тимур Алмаев#Общество
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