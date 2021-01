ОНК зафиксировала травмы у задержанного участника конфликта в Кармаскалах

Накануне, 21 января, Общественная наблюдательная комиссия Башкирии провела проверку на соблюдение прав человека в изоляторе временного содержания при МВД в городе Уфе. Напомним, ранее в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что задержанные участники конфликта в Кармаскалах подвергаются насилию.

В ходе проверки члены комиссии опросили Марата Шарафутдинова – задержанного участника конфликта в Кармаскалах. На его теле были обнаружены травмы, а именно кровоподтек кожного покрова в районе правого глаза и перебинтованная голова. — Арестованный пояснил комиссии, что данные травмы получены им в результате падения при головокружении на фоне невроза, к сотрудникам учреждения жалоб и претензий не имеет, питанием и содержанием доволен, передачи получает регулярно, прогулки осуществляются, — отметили члены комиссии. Напомним, 15 января четверым предполагаемым участникам конфликта в Кармаскалах избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца. Остальные 10 задержанных были отпущены. По словам источника, в правоохранительных органах считают, что задержанные М.Шарафутдинов, И.Кинисаров, Р.Абкадиров и Р.Аманов являются организаторами сбора молодых людей приехавших в Кармаскалы вечером 7 ноября 2020 года и в последствии задержанные сотрудниками ЦПЭ МВД. Также по имеющейся информации во время обысков у них были найдены два обреза, самодельный пистолет, патроны и банка с пороха.

