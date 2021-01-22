ОНК зафиксировала травмы у задержанного участника конфликта в Кармаскалах

По словам источника, в правоохранительных органах считают, что задержанные М.Шарафутдинов, И.Кинисаров, Р.Абкадиров и Р.Аманов являются организаторами сбора молодых людей приехавших в Кармаскалы вечером 7 ноября 2020 года и в последствии задержанные сотрудниками ЦПЭ МВД. Также по имеющейся информации во время обысков у них были найдены два обреза, самодельный пистолет, патроны и банка с пороха.