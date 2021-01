Уфимцы устроили митинг в Доме республики из-за больших счетов за отопление

Жители Уфы и представители общественной организации «Стоп БашРТС» организовали митинг прямо в Белом доме правительства Башкирии. Они требуют снизить тарифы за отопление и горячую воду, так как в январе люди получили платежки с действительно высокими ценами.

Прийти к главе Башкирии Радию Хабирову недовольные горожане решили в 10:00, как раз во время оперативного совещания правительства. На своей странице в соцсетях координатор движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин рассказал, почему решил прийти в здание правительства. Он заявил, что проблема с высокими платежами была и в прошлом году, однако с течением времени ничего не поменялось. Безнаказанность снова привела к ограблению народа уже в этот отопительный сезон. «Прокатило же в прошлом году и сейчас прокатит» — вот мысли у БашРТС и чиновников. Миллиарды награбленных рублей затмили и глаза, и разум всех подчиненных Хабирова, и только ему придется все это исправлять,сказал Рахматуллин. В настоящее время telegram-каналы опубликовали скрины прямых эфиров уфимцев из правительства. По их данным, к выступающим вышел министр ЖКХ Борис Беляев, который заявил, что «хочет понять проблему». По данным telegram-канала «Футляр для курая», в здании правительства собралось более ста человек. К протестующим вышел замглавы администрации Хабирова Урал Кильсенбаев, который пытался утихомирить толпу и предложил провести мирное обсуждение проблемы. В социальных сетях Альберт Рахматуллин опубликовал видео, на котором протестующие кричат: «Хабиров, выходи». В итоге толпу удалось обуздать, а обсуждения перенесли в малый зал Башдрамтеатра.

