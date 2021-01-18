Уфимцы устроили митинг в Доме республики из-за больших счетов за отопление

Прийти к главе Башкирии Радию Хабирову недовольные горожане решили в 10:00, как раз во время оперативного совещания правительства. На своей странице в соцсетях координатор движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин рассказал, почему решил прийти в здание правительства. Он заявил, что проблема с высокими платежами была и в прошлом году, однако с течением времени ничего не поменялось.