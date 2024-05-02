Чиновниками Уфы из-за ₽600000 заинтересовалась прокуратура

Прокурорами установлено, что в 2023 году учреждение закупило запасные части для спецтехники на сумму более ₽580 000. Фактически же на транспортные средства они не устанавливались. В связи с этим материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.