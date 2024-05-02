Чиновниками Уфы из-за ₽600000 заинтересовалась прокуратура

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Прокурорами установлено, что в 2023 году учреждение закупило запасные части для спецтехники на сумму более ₽580 000. Фактически же на транспортные средства они не устанавливались. В связи с этим материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). За ходом и результатами расследования установлен контроль.
Напомним, ранее начальница регионального Управления капитального строительства Инна Иксанова была задержана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По мнению следствия, Иксанова закрыла глаза на поставку контрафактного оборудования в больницы республики. Сейчас она находится под домашним арестом.