В республике создали новый проект «Антиковидный паспорт Башкортостана»

Как сообщил глава Башкирии, проект решает ряд проблем. Например, если человек в возрасте 65+ переболел коронавирусом или привился от него, то находиться в самоизоляции находиться нет смысла. Кроме того, нововведение станет стимулирование людей к прохождению вакцинации. Паспорт можно получить на сайте Госуслуги.