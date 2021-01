В республике создали новый проект «Антиковидный паспорт Башкортостана»

Глава республики Радий Хабиров объявил о новом проекте «Антиковидный паспорт Башкортостана». Целью нововведений является повышение иммунизации и охват вакцинации жителей региона.

По словам Хабирова, паспорт будут иметь те, кто переболел коронавирусом и вакцинировался. Оператором проекта выступит министерство цифрового развития. Для запуска проекта было создано два сайта. Как сообщил глава Башкирии, проект решает ряд проблем. Например, если человек в возрасте 65+ переболел коронавирусом или привился от него, то находиться в самоизоляции находиться нет смысла. Кроме того, нововведение станет стимулирование людей к прохождению вакцинации. Паспорт можно получить на сайте Госуслуги. Наличие антиковидного паспорта даст преференции, скидки, а также возможность посещать массовые мероприятия без каких-либо ограничений. Радий Хабиров поручил провести информационную работу с населением.

Related news: В Башкирии выявлено 166 новых случаев заболевания коронавирусом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter