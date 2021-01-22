ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Вчера, 12:02ОбществоТимур АлмаевPhoto: primechaniya.ru
Известны подробности

По данным РИА Новости, ФСБ задержало 25-летнего мужчину, готовившего теракт в Башкирии. В сообщении ведомства говорится, что задержанный собирался совершить «вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов». Информагентство со ссылкой на Федеральную службу безопасности передает об изъятии у него огнестрельного оружия и компонентов для самодельного взрывного устройства.

В его гаджетах была обнаружены инструкции к действию, которые он получал, как предполагают в ФСБ, от эмиссаров террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам».

Когда и где было проведено задержание, неизвестно.

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