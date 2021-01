ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Известны подробности

По данным РИА Новости, ФСБ задержало 25-летнего мужчину, готовившего теракт в Башкирии. В сообщении ведомства говорится, что задержанный собирался совершить «вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов». Информагентство со ссылкой на Федеральную службу безопасности передает об изъятии у него огнестрельного оружия и компонентов для самодельного взрывного устройства. В его гаджетах была обнаружены инструкции к действию, которые он получал, как предполагают в ФСБ, от эмиссаров террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам». Когда и где было проведено задержание, неизвестно.

