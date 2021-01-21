Следком проверит отсутствие выплат медикам Бирской ЦРБ за работу с Covid-больными

Следком проверит отсутствие выплат медикам Бирской ЦРБ за работу с Covid-больными

Вчера, 19:54ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Бирский межрайонный следственный комитет начал доследственную проверку по факту обращения медработников отделения скорой помощи местной центральной районной больницы. Сотрудники уверяют, что им не выплатили компенсацию за работу с коронавирусными пациентами.

— В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на проверку представленных сведений, полноту и своевременность положенных выплат медицинским работникам, следователям предстоит изучить бухгалтерскую документацию учреждения, опросить руководство и сотрудников больницы, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне медики Бирской центральной районной больницы во второй раз за последние несколько месяцев записали видеообращение к главе Башкирии Радию Хабирову. Они утверждают, что за семь месяцев работы с коронавирусными пациентами лишь несколько медиков получили выплаты, да и те не в полном объеме

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