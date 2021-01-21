Следком проверит отсутствие выплат медикам Бирской ЦРБ за работу с Covid-больными

Напомним, накануне медики Бирской центральной районной больницы во второй раз за последние несколько месяцев записали видеообращение к главе Башкирии Радию Хабирову. Они утверждают, что за семь месяцев работы с коронавирусными пациентами лишь несколько медиков получили выплаты, да и те не в полном объеме