Следком проверит отсутствие выплат медикам Бирской ЦРБ за работу с Covid-больными

Бирский межрайонный следственный комитет начал доследственную проверку по факту обращения медработников отделения скорой помощи местной центральной районной больницы. Сотрудники уверяют, что им не выплатили компенсацию за работу с коронавирусными пациентами.

— В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на проверку представленных сведений, полноту и своевременность положенных выплат медицинским работникам, следователям предстоит изучить бухгалтерскую документацию учреждения, опросить руководство и сотрудников больницы, — отметили в пресс-службе ведомства. Напомним, накануне медики Бирской центральной районной больницы во второй раз за последние несколько месяцев записали видеообращение к главе Башкирии Радию Хабирову. Они утверждают, что за семь месяцев работы с коронавирусными пациентами лишь несколько медиков получили выплаты, да и те не в полном объеме

