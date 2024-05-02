mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

В Башкирии произошло загадочное ДТП

Водитель перевернул автомобиль и сбежал с места ДТП в Уфе

2 мая 2024, 07:18
Фото: 1MI

В Башкирии произошло загадочное ДТП

Водитель исчез с места происшествия после приезда медиков, забравших его травмированных пассажиров.

По предварительным данным, около двух часов ночи 2 мая автомобиль «Киа Кворис», двигаясь по улице Айская в сторону улицы Бакалинская в Уфе, столкнулся с бетонным блоком ограждения и перевернулся.

В результате аварии двое 20-летних молодых людей, находившихся в салоне автомобиля, получили различные травмы и были доставлены в больницу. После получения информации от медиков, сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, обнаружили только автомобиль.

Сейчас проводится административное расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается личность водителя. Автомобиль был помещен на специальную стоянку.

Читайте также:
В Башкирии легковушка врезалась в автобус, есть пострадавшие
#Инна Горина#Уфа#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
Подпишитесь
Ударил бутылкой ребенка: что известно о прошлом юноши, зарезавшего мужчину в Уфе
Сегодня, 08:46
Певица из Башкирии попала в рейтинг Forbes
Сегодня, 08:32
Чиновниками Уфы из-за ₽600000 заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 06:27
В Уфе на два дня перекроют важную дорогу
Сегодня, 06:14
Заводу «Москвич» не грозит банкротство
Сегодня, 06:57
"