Водитель перевернул автомобиль и сбежал с места ДТП в Уфе

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
По предварительным данным, около двух часов ночи 2 мая автомобиль «Киа Кворис», двигаясь по улице Айская в сторону улицы Бакалинская в Уфе, столкнулся с бетонным блоком ограждения и перевернулся.
В результате аварии двое 20-летних молодых людей, находившихся в салоне автомобиля, получили различные травмы и были доставлены в больницу. После получения информации от медиков, сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, обнаружили только автомобиль.
Сейчас проводится административное расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается личность водителя. Автомобиль был помещен на специальную стоянку.