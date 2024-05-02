Водитель перевернул автомобиль и сбежал с места ДТП в Уфе

В результате аварии двое 20-летних молодых людей, находившихся в салоне автомобиля, получили различные травмы и были доставлены в больницу. После получения информации от медиков, сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, обнаружили только автомобиль.