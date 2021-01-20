В Санкт-Петербурге снесут памятник башкирскому деятелю Заки Валиди

Памятник, переданный министерством культуры Башкирии, был установлен на территории главного городка СПбГУ в 2008 году. За последние полтора года в виртуальную приемную университета поступило несколько обращений граждан и общественных организаций по поводу законности размещения бюста Ахмет-Заки Валиди. В связи с этим ещё в сентябре 2019 года обратился в прокуратуру Санкт-Петербурге для проверки законности действий университета.