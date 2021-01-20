В Санкт-Петербурге снесут памятник башкирскому деятелю Заки Валиди

В Санкт-Петербурге снесут памятник башкирскому деятелю Заки Валиди

Вчера, 17:44ОбществоАнна КононоваPhoto: wikipedia.org
Бюст востоковеда, лидера башкирского национально-освободительного движения и военно-политического деятеля Башкирии Ахмет-Заки Валиди, установленный на территории Санкт-Петербургского государственного университета решено снести.

Памятник, переданный министерством культуры Башкирии, был установлен на территории главного городка СПбГУ в 2008 году. За последние полтора года в виртуальную приемную университета поступило несколько обращений граждан и общественных организаций по поводу законности размещения бюста Ахмет-Заки Валиди. В связи с этим ещё в сентябре 2019 года обратился в прокуратуру Санкт-Петербурге для проверки законности действий университета.

В конце 2020 года СПбГУ направил дополнительное обращение. В ведомстве тогда сообщили, что проверка ещё не завершена. В итоге прокуратура вынесла представление о сносе памятника, так как башкирский деятель пропагандирует идеи национализма и экстремизма, сообщает издание 47news.

памятникСанкт-ПетербургБашкирия
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