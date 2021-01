Башкирское СМИ UfaTime открыло сбор средств на погашение штрафа 460 тысяч рублей

Региональное издание UfaTime.ru вынуждено открыть сбор средств на погашение почти полумиллионного штрафа после публикации видео с избиением ребенка. Штраф необходимо выплатить до 21 февраля.

Для небольшого регионального СМИ в период коронакризиса эта сумма неподъёмная. Перед нами стоит дилемма — заплатить полмиллиона или сохранить 13 рабочих мест для наших журналистов, у большинства из которых есть семьи с малолетними детьми, сообщает UfaTime.ru. В настоящее время из 460 тысяч рублей удалось собрать почти 16 тысяч рублей. Однако этого мало для погашения штрафа. Напомним, ранее издание опубликовало новость и видео, на котором родители избивают 8-летнего сына. Историей заинтересовалась прокуратура, которая выяснила, что в течение двух лет взрослые систематически били и оскорбляли нецензурной бранью своего сына. Дело будет рассматривать уже мировой суд по Благовещенскому району. Роскомнадзор выявил в действиях СМИ нарушения — отсутствие разрешения родителей на публикацию видео несовершеннолетнего. Суд признал действия издания незаконными и наложил штраф. В общей сложности предприятие, главный редактор и директор должны заплатить 460 тысяч рублей.

