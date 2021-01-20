Башкирское СМИ UfaTime открыло сбор средств на погашение штрафа 460 тысяч рублей

Напомним, ранее издание опубликовало новость и видео, на котором родители избивают 8-летнего сына. Историей заинтересовалась прокуратура, которая выяснила, что в течение двух лет взрослые систематически били и оскорбляли нецензурной бранью своего сына. Дело будет рассматривать уже мировой суд по Благовещенскому району. Роскомнадзор выявил в действиях СМИ нарушения — отсутствие разрешения родителей на публикацию видео несовершеннолетнего. Суд признал действия издания незаконными и наложил штраф. В общей сложности предприятие, главный редактор и директор должны заплатить 460 тысяч рублей.