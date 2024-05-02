Певица из Башкирии попала в рейтинг Forbes

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Речь идет о списке, в которым выделяют личности, добившиеся признания до 30 лет. Ахметшина, как указано на сайте журнала, номинируется в категории «Искусство».
Айгуль Ахметшина — уроженка села Киргиз-Мияки. Ее дебют состоялся в 2017 году — тогда девушка исполнила ведущую партию в опере «Золушка». В том же году она переехала в Лондон и стала самым молодым стажером молодежной программы Лондонского королевского театра.