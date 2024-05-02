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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 09:11

Певица из Башкирии попала в рейтинг Forbes

Певица из Башкирии попала в рейтинг Forbes

2 мая 2024, 08:32
Фото: muzlifemagazine.ru
Уроженка Башкортостана Айгуль Ахметшина попала в рейтинг Forbes «30 до 30». Об этом оперная певица рассказала в своих соцсетях.

Речь идет о списке, в которым выделяют личности, добившиеся признания до 30 лет. Ахметшина, как указано на сайте журнала, номинируется в категории «Искусство».

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Айгуль Ахметшина — уроженка села Киргиз-Мияки. Ее дебют состоялся в 2017 году — тогда девушка исполнила ведущую партию в опере «Золушка». В том же году она переехала в Лондон и стала самым молодым стажером молодежной программы Лондонского королевского театра.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии
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