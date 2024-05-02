Певица из Башкирии попала в рейтинг Forbes

Айгуль Ахметшина — уроженка села Киргиз-Мияки. Ее дебют состоялся в 2017 году — тогда девушка исполнила ведущую партию в опере «Золушка». В том же году она переехала в Лондон и стала самым молодым стажером молодежной программы Лондонского королевского театра.