В Уфе на два дня перекроют важную дорогу

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В Уфе временно ограничат проезд по правой полосы улицы Интернациональной. Ограничения вводятся на участке между домами № 58 и 60/1 с 00:15 3 мая до 23:50 4 мая.
Как сообщили в мэрии, в указанное время сюда должны будут доставить крупногабаритный груз для реконструкции тепломагистрали.
Напомним, ранее стали известны даты проведения репетиций праздничного парада к Дню Победы. Репетиции пройдут 4 и 7 мая, в связи с чем будет временно недоступен автомобильный проезд по проспекту Октября.