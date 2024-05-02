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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

В Уфе на два дня перекроют важную дорогу

В Уфе на два дня перекроют важную дорогу

2 мая 2024, 06:14
Фото: 1MI
Проезд будет недоступен с пятницы по субботу, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Уфе временно ограничат проезд по правой полосы улицы Интернациональной. Ограничения вводятся на участке между домами № 58 и 60/1 с 00:15 3 мая до 23:50 4 мая.

Как сообщили в мэрии, в указанное время сюда должны будут доставить крупногабаритный груз для реконструкции тепломагистрали.

Напомним, ранее стали известны даты проведения репетиций праздничного парада к Дню Победы. Репетиции пройдут 4 и 7 мая, в связи с чем будет временно недоступен автомобильный проезд по проспекту Октября.

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#Азамат Нухов#Общество#Уфа#Администрация Уфы#Ограничение движения#Новости Башкирии#Транспорт
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