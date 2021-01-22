В Уфе начались задержания активистов местного штаба Алексея Навального

Причины задержания пока неизвестны. Комментарий в МВД получить не удалось. По некоторым данным, юрист был задержан по пути в суд, где он намеревался защищать задержанного накануне активиста Ильгама Янбердина, известного как «Вахтовик Ильгам». Также стало известно о задержании волонтера штаба Ольги Комлевой.