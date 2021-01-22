В Уфе начались задержания активистов местного штаба Алексея Навального

В Уфе начались задержания активистов местного штаба Алексея Навального

Вчера, 14:17ПолитикаТимур АлмаевPhoto: Facebook
Причины задержаний неизвестны

Сегодня, 22 января, в Уфе задержали юриста местного Штаба Алексея Навального Федора Телина. Об этом он написал на свой странице в социальной сети.

— Меня задержали. Что вменяют, не говорят. Везут в отдел полиции № 9, — написал Федор.

Причины задержания пока неизвестны. Комментарий в МВД получить не удалось. По некоторым данным, юрист был задержан по пути в суд, где он намеревался защищать задержанного накануне активиста Ильгама Янбердина, известного как «Вахтовик Ильгам». Также стало известно о задержании волонтера штаба Ольги Комлевой.

Задержания активистов проходят на фоне подготовки к митингу в поддержку Алексея Навального, проведение которого планируется по всей стране. В Башкирии власти отказали в согласовании проведения мероприятия.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы