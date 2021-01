В Уфе начались задержания активистов местного штаба Алексея Навального

Причины задержаний неизвестны

Сегодня, 22 января, в Уфе задержали юриста местного Штаба Алексея Навального Федора Телина. Об этом он написал на свой странице в социальной сети. — Меня задержали. Что вменяют, не говорят. Везут в отдел полиции № 9, — написал Федор. Причины задержания пока неизвестны. Комментарий в МВД получить не удалось. По некоторым данным, юрист был задержан по пути в суд, где он намеревался защищать задержанного накануне активиста Ильгама Янбердина, известного как «Вахтовик Ильгам». Также стало известно о задержании волонтера штаба Ольги Комлевой. Задержания активистов проходят на фоне подготовки к митингу в поддержку Алексея Навального, проведение которого планируется по всей стране. В Башкирии власти отказали в согласовании проведения мероприятия.

