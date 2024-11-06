mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Выходные

Выбрать дату
Ноябрь
График зимних каникул установили в Башкирии
6 ноября, 05:08
Сезон дешевых авиабилетов — куда полететь из Уфы
6 ноября, 04:46
Куда бесплатно сходить на День народного единства в Уфе
31 октября, 19:18
Октябрь
Уфимцам не нужны новогодние корпоративы
30 октября, 17:24
В Башкирии утвердили новые выходные
30 октября, 17:10
Поликлиники в Уфе меняют график
29 октября, 11:59
Уфа. Главное: транспортный хаос, холодные батареи, кадровые рокировки
25 октября, 19:01
Куда сходить бесплатно в Уфе
24 октября, 16:44
В Башкирии закрывают все школы
24 октября, 15:36
Погода разрушит планы уфимцев на выходные
24 октября, 13:52
Уфимцам напомнили о неизбежном
21 октября, 09:12
Когда брать отпуск в 2025 году: экономим дни и получаем хорошие выплаты
14 октября, 15:50
Глава ДНР Пушилин прилетел праздновать в Уфу
9 октября, 14:46
Как отметят День Республики в Уфе
9 октября, 03:49
Короткая рабочая неделя началась в Башкирии
7 октября, 07:30
Башкирию ждут длинные выходные в октябре
5 октября, 03:59
Жителям Башкирии придется работать по субботам
2 октября, 10:26
Сентябрь
Уфимцы будут отдыхать треть года
28 сентября, 14:09
Новый выходной могут ввести в Башкирии
27 сентября, 14:12
День Башкирии в Уфе: что, где, когда
18 сентября, 22:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика