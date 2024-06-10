В Башкирии ждут пекло

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Во вторник, 11 июня, синоптики обещают сухую и жаркую погоду. Ветер — слабый, днём местами шквалистый. Ночью столбик термометра окажется на отметке +15… +20°С. При этом в восточных районах похолодает до +10°С. Днём же по всей территории региона обещают +26… +31°С.
Аналогичный прогноз дали синоптики и на среду, 12 июня. День выдастся без дождей, местами возможен сильный ветер. Ночью — +15… +20°С, днём — +26… +31°.
Напомним, что 12 июня объявлен выходным днём. При этом 11 июня рабочий день сократят на один час. Сразу за короткой неделей последуют ещё одни длинные выходные в связи с Курбан-байрамом.