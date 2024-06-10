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Updated Сегодня, 11:47

В Башкирии ждут пекло

В Башкирии ждут пекло

10 июня 2024, 10:36
Фото: 1MI
В День России температура воздуха в Башкирии поднимется до +31°С. Об этом сообщает региональное отделение гидрометцентра.

Во вторник, 11 июня, синоптики обещают сухую и жаркую погоду. Ветер — слабый, днём местами шквалистый. Ночью столбик термометра окажется на отметке +15… +20°С. При этом в восточных районах похолодает до +10°С. Днём же по всей территории региона обещают +26… +31°С.

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Аналогичный прогноз дали синоптики и на среду, 12 июня. День выдастся без дождей, местами возможен сильный ветер. Ночью — +15… +20°С, днём — +26… +31°.

Напомним, что 12 июня объявлен выходным днём. При этом 11 июня рабочий день сократят на один час. Сразу за короткой неделей последуют ещё одни длинные выходные в связи с Курбан-байрамом.

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