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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Уфимцев бесплатно отвезут на праздник

Уфимцев бесплатно отвезут на праздник

2 июля 2024, 12:10
Фото: 1MI
Бесплатно доехать от Уфы до Бирска и обратно предлагают жителям башкирской столицы в День семьи, сообщает Минтруд Башкортостана.

В городе на 8 июля планируются торжественные мероприятия по случаю праздничной даты. В 16:00 на Октябрьской площади Бирска начнутся выставки, мастер-классы, гастро-фестиваль и «Парад колясок». В 18:00 в городе планируют открыть памятник Петру и Февронии, а в 19:00 стартует концертная программа.

Уфимцы могут записаться на бесплатную экскурсию по Бирску — трансфер из Уфы до города в обоих направлениях также будет организован за счёт властей. Число мест ограничено, записаться можно по номеру +7 (927) 340 91 96.

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#Башкортостан#Новости Башкирии#Праздники#Бирск#Летний отдых#Выходные#Экскурсия
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