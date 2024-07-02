Уфимцев бесплатно отвезут на праздник

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В городе на 8 июля планируются торжественные мероприятия по случаю праздничной даты. В 16:00 на Октябрьской площади Бирска начнутся выставки, мастер-классы, гастро-фестиваль и «Парад колясок». В 18:00 в городе планируют открыть памятник Петру и Февронии, а в 19:00 стартует концертная программа.
Уфимцы могут записаться на бесплатную экскурсию по Бирску — трансфер из Уфы до города в обоих направлениях также будет организован за счёт властей. Число мест ограничено, записаться можно по номеру +7 (927) 340 91 96.
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