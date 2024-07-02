Уфимцев бесплатно отвезут на праздник

В городе на 8 июля планируются торжественные мероприятия по случаю праздничной даты. В 16:00 на Октябрьской площади Бирска начнутся выставки, мастер-классы, гастро-фестиваль и «Парад колясок». В 18:00 в городе планируют открыть памятник Петру и Февронии, а в 19:00 стартует концертная программа.