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Published Сегодня, 10:50

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Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть

Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть

18 июля 2024, 10:50
Конец рабочей недели, суббота и воскресенье не сулят безоблачного отдыха, считают синоптики и спасатели региона.

В пятницу, 19 июля, в Башкирии прогнозируют ухудшение погоды. На регион обрушатся грозы и дожди. Синоптики не исключают выпадение града. Предельно бдительными стоит быть водителям: на дорогах ожидаются ночные и утренние туманы с ухудшением видимости до километра. Днём в Башкирии будет хоть и мокро, но всё же относительно жарко — ожидаемая температура воздуха +22°С …+27°С. В выходные, 20 и 21 июля, прогноз не сильно отличается от синоптических ожиданий на пятницу.

Напомним, жара в Башкирии вызвала бум аренды номеров в загородных отелях с бассейнами и базах отдыха у водоёмов. Пик спроса пришелся на конец июня — начало июля 2024 года. Именно в этот период вся Башкирия изнывала от жары, которую не припомнят даже старожилы. Местами дневная температура перевалила за +40°С.

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