Известен прогноз погоды на майские праздники в Башкирии

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По данным синоптиков, сегодня, 28 апреля, днем местами по территории республики пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +12, +17°, по юго-востоку до +7°, днем +20, +25°.
В понедельник, 29 апреля, также местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит +6, +11°, днем +13, +18°.
Во вторник, погодная обстановка не претерпит существенных изменений. Прогнозируются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6°, днем +10, +15°.