mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

В Башкирии в майские праздники ожидается похолодание до +1 градуса

Известен прогноз погоды на майские праздники в Башкирии

28 апреля 2024, 05:01
Фото: 1MI

В Башкирии в майские праздники ожидается похолодание до +1 градуса

В республике ожидается дождливая погода и усиление ветра, сообщает Башгидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня, 28 апреля, днем местами по территории республики пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +12, +17°, по юго-востоку до +7°, днем +20, +25°.

В понедельник, 29 апреля, также местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит +6, +11°, днем +13, +18°.

Во вторник, погодная обстановка не претерпит существенных изменений. Прогнозируются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6°, днем +10, +15°.

Куда сходить на майские в Башкирии
Узнать подробнее
#Азамат Нухов#Общество#Город#Погода#1 Мая#Новости Башкирии#Перенос выходных дней#Праздники#Погода в Уфе#Холодная погода#Выходные
Подпишитесь
Три необычных рецепта шашлыка от уфимского повара
Сегодня, 04:14
Ремонт закрытой в прошлом году школы в Уфе все еще не начали
Вчера, 14:16
Хабиров построит мечеть в память о погибших на СВО
Вчера, 14:53
Башкирские власти нацелены на сокращение числа бедных
Вчера, 15:28
У Белой продолжают искать пропавших в Уфе мальчиков
Вчера, 16:40
Куда сходить на майские в Башкирии
Вчера, 16:19
"