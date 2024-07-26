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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Погода в Башкирии в выходные готовит неприятности

Погода в Башкирии в выходные готовит неприятности

26 июля 2024, 05:28
Фото: 1MI
Метеорологи озвучили прогноз погоды на грядущие выходные, и он не радует: ожидаются дожди, сильный ветер и грозы, сообщает Башгидрометцентр.

Если вы планировали провести выходные на свежем воздухе, то, возможно, стоит пересмотреть свои планы. Согласно последним данным от Башгидрометцентра, 27 и 28 июля Башкортостан встретит нас с дождями и сильным ветром.

Прогноз погоды в Башкирии на субботу, 27 июля, обещает неблагоприятные погодные условия. На севере и северо-востоке региона ожидаются кратковременные осадки, которые могут быть довольно интенсивными. Не обойдется и без гроз. Ветер будет умеренным, но порывистым — до 8 м/с. В некоторых местах возможен град, что добавляет к картине еще больше драматизма.

Температура воздуха в субботу, 27 июля ночью, опустится до +12°С, а днем поднимется лишь до +19°С.

Что касается погоды в Башкирии на воскресенья, 28 июля, то она не изменится. Дожди и грозы продолжат радовать (или огорчать) жителей Республики. Ночью температура воздуха составит до + 13°С, а в светлое время суток она поднимется всего до +18°С.

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