Погода в Башкирии в выходные готовит неприятности

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Если вы планировали провести выходные на свежем воздухе, то, возможно, стоит пересмотреть свои планы. Согласно последним данным от Башгидрометцентра, 27 и 28 июля Башкортостан встретит нас с дождями и сильным ветром.
Прогноз погоды в Башкирии на субботу, 27 июля, обещает неблагоприятные погодные условия. На севере и северо-востоке региона ожидаются кратковременные осадки, которые могут быть довольно интенсивными. Не обойдется и без гроз. Ветер будет умеренным, но порывистым — до 8 м/с. В некоторых местах возможен град, что добавляет к картине еще больше драматизма.
Температура воздуха в субботу, 27 июля ночью, опустится до +12°С, а днем поднимется лишь до +19°С.
Что касается погоды в Башкирии на воскресенья, 28 июля, то она не изменится. Дожди и грозы продолжат радовать (или огорчать) жителей Республики. Ночью температура воздуха составит до + 13°С, а в светлое время суток она поднимется всего до +18°С.