Погода в Башкирии в выходные готовит неприятности

Прогноз погоды в Башкирии на субботу, 27 июля, обещает неблагоприятные погодные условия. На севере и северо-востоке региона ожидаются кратковременные осадки, которые могут быть довольно интенсивными. Не обойдется и без гроз. Ветер будет умеренным, но порывистым — до 8 м/с. В некоторых местах возможен град, что добавляет к картине еще больше драматизма.