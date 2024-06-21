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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Погода на выходных удивит жителей Башкирии

Погода на выходных удивит жителей Башкирии

21 июня 2024, 11:29
Фото: Freepik
Актуальной метеосводкой на 22–23 июня делится Госкомитет РБ по ЧС со ссылкой на Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В предстоящие выходные в республике прогнозируется жаркая погода с осадками. Так, в эту субботу, 22 июня, ночью градусники покажут в среднем +15, +20 градусов Цельсия, с восходом солнца ощутимо потеплеет — до +29 градусов.

Однако у жителей республики, по прогнозу Башгидромета, будет немало возможностей освежиться от летнего зноя. Так, граждан предупреждают о шквалистом ветре с порывами до 17-22м/с. Кроме того, в субботу пройдут осадки: от кратковременных дождей до локальных ливней с градом.

В воскресенье, 23 июня, жителей республики ожидают более комфортные погодные и температурные условия. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидаются +12, +17 градусов Цельсия, днем до +24 градусов. Осадки и шквалистые порывы ветра сохранятся.

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