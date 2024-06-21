Погода на выходных удивит жителей Башкирии

Однако у жителей республики, по прогнозу Башгидромета, будет немало возможностей освежиться от летнего зноя. Так, граждан предупреждают о шквалистом ветре с порывами до 17-22м/с. Кроме того, в субботу пройдут осадки: от кратковременных дождей до локальных ливней с градом.