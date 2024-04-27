Куда сходить на майские в Башкирии

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
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Updated Сегодня, 16:21
Сегодня, 27 апреля, по региону проводили международный диктант по башкирскому языку (6+) и акция «Зеленая Башкирия» (0+). В этот же день жители делали республику чище, выходя на общероссийский субботник.
В Нефтекамске в воскресенье, 28 апреля, запланировано открытие велосезона. Участников велопробега ждут в 9:30 на площади напротив ГЦК, а участвовать разрешено горожанам всех возрастов.
Также завтра будет второй день фестиваля детского дворового футбола «Метрошка-2024» в Сибае. Участниками могут стать дети в возрасте от восьми лет.
Украшенный особенно паровоз «Лебедянка» прибудет на перроны железнодорожных вокзалов Уфы и Стерлитамака в воскресенье, 28 апреля. За паровозом будут пассажирские вагоны «Бессмертного полка» и платформы с военной техникой. На месте организуют полевую кухню на колесах и подобное (0+).
В первый день последнего месяца весны в Бирске проведут ретрофестиваль, посвященный Первомаю (0+). На Октябрьской площади жителей и гостей города ждут подарки, концерт и городской танцевальный флешмоб.
В столице Башкирии также проведут в первый день мая большой фестиваль национальных культур «Уфа — город дружбы и единства» (0+). Горожан и гостей города ждут в парке культуры и отдыха «Первомайский» к полудню.