Куда сходить на майские в Башкирии

Украшенный особенно паровоз «Лебедянка» прибудет на перроны железнодорожных вокзалов Уфы и Стерлитамака в воскресенье, 28 апреля. За паровозом будут пассажирские вагоны «Бессмертного полка» и платформы с военной техникой. На месте организуют полевую кухню на колесах и подобное (0+).