mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Башкирию ждут четырёхдневные недели и длинные выходные

Башкирию ждут четырёхдневные недели и длинные выходные

8 июня 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney
Ещё две сокращённые рабочие недели и долгие выходные ожидают Башкирию в этом месяце.

Так, в этом году на День России 12 июня выпадет на среду. Предшествующий празднику рабочий вторник, 11 июня, при этом будет сокращён на один час.

Отдыхать жители региона также будут 17 июня, в понедельник — на этот день переносится с 16 июня Курбан-байрам. Таким образом, нерабочими будут дни с 15 по 17 июня.

В Уфе будут раздавать плов
Узнать подробнее

Курбан-байрам мусульмане отмечают после завершения хаджа — спустя семьдесят дней после окончания Ураза-байрама. Он является одним из важнейших дней в году для верующих. Ранее Mkset рассказывал, где в столице региона собираются отмечать мусульманский праздник

Читайте также, какие ещё даты объявлены нерабочими. Всего в этом году было установлено 118 выходных.

118 выходных: как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году
Узнать подробнее
#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Праздники#Работа#Выходные
Подпишитесь
Подпольные ММА-клубы в Башкирии ставят стабильность под угрозу?
Сегодня, 05:41
Башкортостан заключил три соглашения на 27 млрд рублей
Вчера, 04:57
Дешевые квартиры в Башкирии предложат на торгах
Вчера, 04:53
Уфимец обманул горожан на ₽2 млн
Вчера, 04:42
Труп в камуфляже нашли в Башкирии
Вчера, 04:28
Радий Хабиров стал лучшим
6 июня, 19:53
"