Башкирию ждут четырёхдневные недели и длинные выходные

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Так, в этом году на День России 12 июня выпадет на среду. Предшествующий празднику рабочий вторник, 11 июня, при этом будет сокращён на один час.
Отдыхать жители региона также будут 17 июня, в понедельник — на этот день переносится с 16 июня Курбан-байрам. Таким образом, нерабочими будут дни с 15 по 17 июня.
Курбан-байрам мусульмане отмечают после завершения хаджа — спустя семьдесят дней после окончания Ураза-байрама. Он является одним из важнейших дней в году для верующих. Ранее Mkset рассказывал, где в столице региона собираются отмечать мусульманский праздник
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