Как будем отдыхать в 2025 году в Башкирии

Отметим, что календарь нерабочих дней в Башкирии, как правило, несколько отличается от общероссийского. Так, в регионе ежегодно отдыхают 11 октября — в эту дату отмечается День Республики. Даты ряда других праздников утверждают в Башкортостане дополнительно. Ураза-байрам в 2025 году будет отмечаться 30 марта. Курбан-байрам же — 6 июня.