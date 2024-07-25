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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Как будем отдыхать в 2025 году в Башкирии

Как будем отдыхать в 2025 году в Башкирии

25 июля 2024, 10:25
Фото: 1MI
В России был утверждён проект производственного календаря на 2025 год, гласит новый документ Минтруда РФ.
Сюжет
Отдых

Отдыхать, согласно проекту постановлению ведомства, россиянам предстоит:

  • с 29 декабря 2024 по 8 января 2025;

  • 22-23 февраля;

  • 8-9 марта;

  • 1-4 мая;

  • 12-15 июня;

  • 2-4 ноября;

  • с 31 декабря 2025 по 8 января 2026.

Отметим, что календарь нерабочих дней в Башкирии, как правило, несколько отличается от общероссийского. Так, в регионе ежегодно отдыхают 11 октября — в эту дату отмечается День Республики. Даты ряда других праздников утверждают в Башкортостане дополнительно. Ураза-байрам в 2025 году будет отмечаться 30 марта. Курбан-байрам же — 6 июня.

Между тем производственный календарь в Республике Башкортостан пока утверждён не был — как будет выглядеть график после уточнения вопроса о переносе нерабочих дней, региональным правительством будет сообщено позже.

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Ранее Mkset рассказывал, стоит ли ждать уфимцам салюта на юбилей города 31 августа. Власти города дали официальный ответ. Напомним, в 2024 году столице Башкирии исполняется 450 лет со дня основания. К этой дате в городе привели в порядок многие общественные пространства и реализовали множество проектов по благоустройству, а также запланировали масштабную программу мероприятий.

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