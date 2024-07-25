Как будем отдыхать в 2025 году в Башкирии

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Отдыхать, согласно проекту постановлению ведомства, россиянам предстоит:
с 29 декабря 2024 по 8 января 2025;
22-23 февраля;
8-9 марта;
1-4 мая;
12-15 июня;
2-4 ноября;
с 31 декабря 2025 по 8 января 2026.
Отметим, что календарь нерабочих дней в Башкирии, как правило, несколько отличается от общероссийского. Так, в регионе ежегодно отдыхают 11 октября — в эту дату отмечается День Республики. Даты ряда других праздников утверждают в Башкортостане дополнительно. Ураза-байрам в 2025 году будет отмечаться 30 марта. Курбан-байрам же — 6 июня.
Между тем производственный календарь в Республике Башкортостан пока утверждён не был — как будет выглядеть график после уточнения вопроса о переносе нерабочих дней, региональным правительством будет сообщено позже.
Ранее Mkset рассказывал, стоит ли ждать уфимцам салюта на юбилей города 31 августа. Власти города дали официальный ответ. Напомним, в 2024 году столице Башкирии исполняется 450 лет со дня основания. К этой дате в городе привели в порядок многие общественные пространства и реализовали множество проектов по благоустройству, а также запланировали масштабную программу мероприятий.