В Башкирии объявили длинные выходные

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
С каждым годом летние праздники в Башкирии становятся особенными благодаря уникальной возможности провести больше времени с семьей или отправиться в приключения.
12 июня, День России, стал символом единства и гордости за свою страну. Согласно объявленному расписанию, 11 июня будет сокращенным рабочим днем, что подарит всем возможность насладиться дополнительным временем для отдыха или для посещения родных.
Следующим важным событием станет Курбан-Байрам, который приходится на 16 июня. В этом году выходной день переносится на следующий рабочий день из-за законодательства о переносе нерабочих праздничных дней.
Жители региона уже активно начали планировать свой отпуск в эти короткие рабочие недели. Многие готовятся к выездам на природу, посещениям родственников или другим развлекательным мероприятиям.
— С нетерпением жду возможности провести время со своими близкими и насладиться красотами региона.
— Больше времени для отпусков — это как раз то, что нужно! Планирую использовать это время максимально полезно, чтобы вернуться на работу с новыми силами, — комментируют жители Башкирии.
Лето в Башкирии обещает быть запоминающимся благодаря этим уникальным возможностям провести время со своими близкими.