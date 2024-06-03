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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

В Башкирии объявили длинные выходные

В Башкирии объявили длинные выходные

3 июня 2024, 04:59
Фото: 1MI
Религиозный праздник в регионе увеличит отдых до трёх дней, а День России позволит отдохнуть в среду.

С каждым годом летние праздники в Башкирии становятся особенными благодаря уникальной возможности провести больше времени с семьей или отправиться в приключения.

12 июня, День России, стал символом единства и гордости за свою страну. Согласно объявленному расписанию, 11 июня будет сокращенным рабочим днем, что подарит всем возможность насладиться дополнительным временем для отдыха или для посещения родных.

Следующим важным событием станет Курбан-Байрам, который приходится на 16 июня. В этом году выходной день переносится на следующий рабочий день из-за законодательства о переносе нерабочих праздничных дней.

Жители региона уже активно начали планировать свой отпуск в эти короткие рабочие недели. Многие готовятся к выездам на природу, посещениям родственников или другим развлекательным мероприятиям.

— С нетерпением жду возможности провести время со своими близкими и насладиться красотами региона.
— Больше времени для отпусков — это как раз то, что нужно! Планирую использовать это время максимально полезно, чтобы вернуться на работу с новыми силами, — комментируют жители Башкирии.

Лето в Башкирии обещает быть запоминающимся благодаря этим уникальным возможностям провести время со своими близкими.

#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Выходные дни#Выходные
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