Живая память о великих подвигах: Бессмертный полк в Уфе 2024 год

Обычно участники акции выходят на улицы городов с портретами своих предков или близких, которые служили в армии или участвовали в боевых действиях. Вместе они формируют «полки» из людей, несущих портреты, и проходят по городу.



Шествие проводится ежегодно в Башкортостане с 2014 года, собирая в Уфе более 150 тысяч участников. В прошлом году акцию отменили из-за пандемии, поэтому в последние годы мероприятие также проводится в онлайн-формате, где люди могут поделиться фото и историями о своих предках в социальных сетях и на специальных платформах.