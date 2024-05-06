Живая память о великих подвигах: Бессмертный полк в Уфе 2024 год

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
«Бессмертный полк» — это общественная акция, которая проводится в России и некоторых других странах с 2012 года. Основная цель акции — почтить память погибших воинов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Обычно участники акции выходят на улицы городов с портретами своих предков или близких, которые служили в армии или участвовали в боевых действиях. Вместе они формируют «полки» из людей, несущих портреты, и проходят по городу.
Шествие проводится ежегодно в Башкортостане с 2014 года, собирая в Уфе более 150 тысяч участников. В прошлом году акцию отменили из-за пандемии, поэтому в последние годы мероприятие также проводится в онлайн-формате, где люди могут поделиться фото и историями о своих предках в социальных сетях и на специальных платформах.
«Бессмертный полк» в Башкортостане, как и во всех регионах России, будет проведен в онлайн-формате из-за угрозы общественной безопасности.
В социальных сетях:
Для участия необходимо опубликовать истории своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, используя хештеги #МойГеройМояСемья и #нашБессмертныйПолк.
Также можно изменить свою фотографию профиля на портрет родственника-ветерана. Для красивого оформления можно воспользоваться возможностями, предоставленными на сайте «Бессмертный полк» или в чат-боте «Волонтеры Победы».
Распечатка портретов:
Желающие могут распечатать фотографии своих предков-ветеранов на бумаге, наклейках или даже можно создать одежду с портретом своего героя.
Прикрепить портрет к заднему правому стеклу автомобиля с внутренней стороны или своим окнам. Важно, чтобы в первом случае картинка не должно мешать обзору водителя, а машина должна быть чистой.
На сайте «Бессмертный полк»:
Перейдите на официальный сайт и зарегистрируйтесь на сайте, если у вас еще нет аккаунта, войдите в свой аккаунт и нажмите на кнопку «Добавить ветерана».
Укажите полные имя, фамилию и отчество ветерана, загрузите фотографию ветерана (желательно качественное изображение), введите дату рождения, воинское звание, воинскую специальность, годы службы и дату смерти (если известны).
Опишите жизнь вашего родственника, его участие в войне, послевоенные годы. Вы можете поделиться историями, воспоминаниями, фотографиями орденов и медалей. После заполнения всех необходимых данных нажмите кнопку «Сохранить».
Ваша заявка будет отправлена на модерацию, которая может занять несколько дней. После одобрения анкеты вы получите уведомление о времени, когда портрет вашего ветерана будет включен в виртуальное шествие. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по московскому времени.
Портреты ветеранов будут транслироваться на сайте акции, в социальных сетях (например, в группе «Бессмертный полк России» в ВКонтакте), на медиафасадах по всей России и на телеканалах.
«Запиши деда в полк»:
Сохраните истории вашей семьи о ветеранах на специальном ресурсе. Вы можете сохранять истории вашей семьи, дополнять их, редактировать и передавать следующим поколениям.