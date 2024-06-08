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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

На сабантуе в Башкирии сделали гигантскую яичницу из страусов

На сабантуе в Башкирии сделали гигантскую яичницу из страусов

8 июня 2024, 12:34
Фото: Радий Хабиров/Vk
На Сабантуе в Башкирии повара приготовили на огромной сковороде самую большую в Республике яичницу.

Необычный рекорд был поставлен в ходе праздника плуга в Чишмах. Для блюда умельцы использовали шесть страусиных яиц, сотню куриных, а также 155 перепелиных — всего 256 яиц.

Традиционный праздник тюркских народов, который знаменует окончание посевных работ, отметили во многих районах республики. Народный праздник имеет древнюю историю — помимо татар и башкир подобный обычай со своей спецификой есть у чувашей, финно-угорских народов Поволжья и у некоторых тюркских народов Кавказа.

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Глава региона Радий Хабиров в своём поздравлении похвалил специалистов по сельскому хозяйству в регионе за успешное завершение посевных работ при непростых погодных условиях.

#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Праздники#Сабантуй#Еда#Яйца#Выходные#Чишмы
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