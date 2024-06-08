На сабантуе в Башкирии сделали гигантскую яичницу из страусов

Традиционный праздник тюркских народов, который знаменует окончание посевных работ, отметили во многих районах республики. Народный праздник имеет древнюю историю — помимо татар и башкир подобный обычай со своей спецификой есть у чувашей, финно-угорских народов Поволжья и у некоторых тюркских народов Кавказа.