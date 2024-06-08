На сабантуе в Башкирии сделали гигантскую яичницу из страусов

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Необычный рекорд был поставлен в ходе праздника плуга в Чишмах. Для блюда умельцы использовали шесть страусиных яиц, сотню куриных, а также 155 перепелиных — всего 256 яиц.
Традиционный праздник тюркских народов, который знаменует окончание посевных работ, отметили во многих районах республики. Народный праздник имеет древнюю историю — помимо татар и башкир подобный обычай со своей спецификой есть у чувашей, финно-угорских народов Поволжья и у некоторых тюркских народов Кавказа.
Глава региона Радий Хабиров в своём поздравлении похвалил специалистов по сельскому хозяйству в регионе за успешное завершение посевных работ при непростых погодных условиях.