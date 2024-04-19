Лира Игтисамова покинула пост министра финансов Башкирии

Светлана Малинская родилась в 1971 году в Уфе. У неё два высших образования — экономическое в Московском технологическом институте и юридическое в Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте РБ. С 1999 по 2010 годы она работала в министерстве юстиции, затем была заместителем начальника Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Республики Башкортостан. Перед постом заместителя главы минэкономразвития, Светлана Малиновская возглавляла Управление государственных программ, подчинённое ведомству. Имеет классный чин Государственного советника РБ 1 класса.