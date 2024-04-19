Лира Игтисамова покинула пост министра финансов Башкирии

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Лира Игтисамова освобождена от должности вице-премьера и министра финансов Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Сегодня стало известно о кадровых перестановках в правительстве Башкирии. Лира Игтисамова, занимавшая пост главы финансового ведомства в кабинете министров с 2019 года, освободила должность по собственному желанию. Её место заняла Светлана Малинская, ранее работавшая заместителем министра экономического развития и инновационной политики. Указы о перестановках подписал Радий Хабиров и опубликованы на официальном сайте правовой информации.
Светлана Малинская родилась в 1971 году в Уфе. У неё два высших образования — экономическое в Московском технологическом институте и юридическое в Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте РБ. С 1999 по 2010 годы она работала в министерстве юстиции, затем была заместителем начальника Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Республики Башкортостан. Перед постом заместителя главы минэкономразвития, Светлана Малиновская возглавляла Управление государственных программ, подчинённое ведомству. Имеет классный чин Государственного советника РБ 1 класса.
Также Радий Хабиров подписал указ об упразднении должности Заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министра финансов Республики Башкортостан. Новый глава финансового ведомства теперь потеряет приставку заместителя премьер-министра.
Лира Игтисамова не ответила в социальных сетях на вопрос корреспондента Mkset.ru о причинах увольнения.