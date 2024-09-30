Путин подписал указ о призыве в Армию

Posted 30 сентября, 11:03
Published 30 сентября, 11:03
Modified 30 сентября, 12:30
Updated 30 сентября, 12:30
Согласно новому указу, в армию будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, не находящиеся в запасе. Это решение основано на федеральных законах, регулирующих воинскую обязанность и оборону страны. Важно отметить, что с 2024 года вступили в силу новые правила, касающиеся призыва, которые значительно изменяют подход к оповещению призывников и ответственности за неявку.
Одним из ключевых новшеств стало увеличение штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Теперь призывники, не явившиеся по повестке, могут столкнуться с финансовыми санкциями в размере от 10 000 до 30 000 рублей. Ранее максимальная сумма штрафа не превышала 3 000 рублей, что подчеркивает серьезность новых мер.
▎Электронные повестки и ограничения
Важным шагом стало внедрение реестра электронных повесток. Теперь повестка автоматически считается врученной через семь дней после получения уведомления на портале «Госуслуги». С момента размещения электронной повестки в реестре призывнику запрещается выезд из страны. Если он не явится в военкомат вовремя, ему также могут быть наложены ограничения на управление транспортом, регистрацию имущества и получение кредитов. Эти меры направлены на повышение ответственности граждан за выполнение своих обязанностей.
Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов отметил важность повышения эффективности оповещения призывников. В этом контексте предусмотрены как электронные, так и традиционные бумажные повестки, чтобы обеспечить максимальное информирование граждан.
▎Что ожидать призывникам?
Как сообщает Генштаб ВС РФ, отправка призывников со сборных пунктов в места прохождения службы запланирована на 15 октября. Призывники, отслужившие свой срок, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания. Важно отметить, что призывники не будут привлечены к выполнению задач специальной операции в новых регионах.
Прямая линия Генштаба ВС РФ по вопросам призыва начнет свою работу с 15 октября.
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