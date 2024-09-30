Путин подписал указ о призыве в Армию

Важным шагом стало внедрение реестра электронных повесток. Теперь повестка автоматически считается врученной через семь дней после получения уведомления на портале «Госуслуги». С момента размещения электронной повестки в реестре призывнику запрещается выезд из страны. Если он не явится в военкомат вовремя, ему также могут быть наложены ограничения на управление транспортом, регистрацию имущества и получение кредитов. Эти меры направлены на повышение ответственности граждан за выполнение своих обязанностей.