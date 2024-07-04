Глава Башкирии будет советоваться с детьми

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Документ гласит, что совещательный орган сможет, в частности, участвовать в обсуждениях инициатив и указов о волонтёрстве. Совету также доверили «формировать приоритетные направления» в этой сфере, делиться своими консультациями и привлекать для этого экспертов.
В составе совета помимо самого Хабирова указаны ряд членов Кабмина, ректор Башакадемии госслужбы, директор одного из ссузов республики, а также ряд других высокопоставленных чиновников и начальников управлений.
Ранее глава Башкортостана подписал указ о новых социальных гарантиях для детей-сирот с инвалидностью.