mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Глава Башкирии будет советоваться с детьми

Глава Башкирии будет советоваться с детьми

4 июля 2024, 10:44
Фото: 1MI
Координационный совет по реализации молодёжной политики и развитию волонтёрства создали в Республике Башкортостан, гласит указ руководителя региона Радия Хабирова.

Документ гласит, что совещательный орган сможет, в частности, участвовать в обсуждениях инициатив и указов о волонтёрстве. Совету также доверили «формировать приоритетные направления» в этой сфере, делиться своими консультациями и привлекать для этого экспертов.

В составе совета помимо самого Хабирова указаны ряд членов Кабмина, ректор Башакадемии госслужбы, директор одного из ссузов республики, а также ряд других высокопоставленных чиновников и начальников управлений.

Радий Хабиров подписал важный указ про детей
Узнать подробнее

Ранее глава Башкортостана подписал указ о новых социальных гарантиях для детей-сирот с инвалидностью.

Читайте также:
Путин назначил в Башкирии новых судейХабиров пригрозил сослать чиновников к ЛукашенкоВ Уфе подняли цену за проезд
#Политика#Общество#Уфа#Башкортостан#Чиновники#Указ#Новости Башкирии#Новости Уфы#Документы#Законы#Хабиров#Совет#Молодёжь
Подпишитесь
Появилась неожиданная версия взрыва газа в Стерлитамаке
Сегодня, 09:58
По Башкирии запретили ездить фурам
Сегодня, 09:49
Пацана из Питера спасли в Уфе
Сегодня, 09:34
Радий Хабиров подписал важный указ про детей
Сегодня, 09:24
Видео. Рыбу — дракона поймали в Башкирии
Сегодня, 09:22
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11