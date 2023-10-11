Путин обязал компании-экспортеры продавать валюту на российском рынке

Президентский указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам» распространяется на 43 группы компаний. Речь идет о компаниях, работающих в сфере ТЭК, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.