Путин обязал компании-экспортеры продавать валюту на российском рынке

Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
Президентский указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам» распространяется на 43 группы компаний. Речь идет о компаниях, работающих в сфере ТЭК, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.
Как следует из документа, эти компании будут обязаны в течение следующих шести месяцев возвращать из-за рубежа валютную выручку для ее продажи на российском рынке. Конкретные объемы и сроки позднее установит правительство РФ.
Также вводится обязанность для отдельных компаний представлять в Банк России и Росфинмониторинг планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке.
«Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка», — прокомментировал указ президента первый вице-премьер Андрей Белоусов.