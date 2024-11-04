Бойцов СВО освободили от долгов в Башкирии

Поправки внесли в документ новые категории жителей Республики Башкортостан, которых региональные власти освободили от начисления пени за просрочку оплаты услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства. Теперь от процентов за долги по ЖКХ освобождены бойцы СВО, а также члены их семей. Причем, родственники бойца СВО могут пользоваться льготой постоянно, даже если военнообязанный погиб или признан пропавшим без вести.



Полный текст новой редакции документа, касающегося льгот для участников СВО и их семей, можно увидеть здесь. Указ уже вступил в силу. Льгота не является автоматической, она предоставляется по заявлению. Районным властям дана рекомендация «подтянуться» и внести аналогичные правки в свои нормативные документы.