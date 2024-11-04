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Posted 4 ноября, 04:28

Published 4 ноября, 04:28

Modified 4 ноября, 04:28

Updated 4 ноября, 04:28

Бойцов СВО освободили от долгов в Башкирии

Бойцов СВО освободили от долгов в Башкирии

4 ноября 2024, 04:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Радий Хабиров
Новая нематериальная льгота введена в регионе для контрактников и добровольцев, указано в документе за подписью главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал 2 ноября 2024 года в Доме Республики дополнения к ранее изданному им же указу от 6 декабря 2022 года № УГ-919 об освобождении отдельных категорий граждан России от начисления пеней за жилье и коммунальные услуги.

Поправки внесли в документ новые категории жителей Республики Башкортостан, которых региональные власти освободили от начисления пени за просрочку оплаты услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства. Теперь от процентов за долги по ЖКХ освобождены бойцы СВО, а также члены их семей. Причем, родственники бойца СВО могут пользоваться льготой постоянно, даже если военнообязанный погиб или признан пропавшим без вести.

Полный текст новой редакции документа, касающегося льгот для участников СВО и их семей, можно увидеть здесь. Указ уже вступил в силу. Льгота не является автоматической, она предоставляется по заявлению. Районным властям дана рекомендация «подтянуться» и внести аналогичные правки в свои нормативные документы.

В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
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Напомним, ранее власти Уфы ввели новый стимул для заключения контракта на службу в МинОбороны. Городские чиновники договорились с застройщиками о выдаче скидочных жилищных сертификатов. Его номинал — ₽500 000. Сертификатом можно погасить часть стоимости квартиры при покупке недвижимости.

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