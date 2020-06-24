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Posted 24 июня 2020, 08:29

Published 24 июня 2020, 08:29

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

Радий Хабиров снова изменил указ о повышенной готовности в Башкирии

Радий Хабиров снова изменил указ о повышенной готовности в Башкирии

24 июня 2020, 08:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Документ с новыми правилами в условиях пандемии опубликован на портале правовой информации Башкирии.

В новой редакции указа о повышенной готовности уточняются правила относительно массовых мероприятий и посещения религиозных объектов, под которыми, очевидно имеются в виду монастыри, мечети, церкви или же синагоги.

Новые послабления станут работать уже с 29-го июня. С этого числа будет разрешено проведение массовых мероприятий, а также посещение религиозных объектов, также станут доступными для жителей республики туристические поездки. Во всех случаях обязательным остается использование средств индивидуальной защиты. Напомним, что сейчас в общественных местах нужно везде носить маски, перчатки нужны только в МФЦ, финансовых организациях. На пляжах носить маски не обязательно, но нужно соблюдать социальную дистанцию.

Что касается помещения религиозных объектов, то здесь оно разрешено при условии, что на четырех квадратных метрах будет находится только один человек. В помещении не должно быть более 100 человек. Указ опубликован и вступает в силу со дня подписания.

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