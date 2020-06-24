Радий Хабиров снова изменил указ о повышенной готовности в Башкирии

Новые послабления станут работать уже с 29-го июня. С этого числа будет разрешено проведение массовых мероприятий, а также посещение религиозных объектов, также станут доступными для жителей республики туристические поездки. Во всех случаях обязательным остается использование средств индивидуальной защиты. Напомним, что сейчас в общественных местах нужно везде носить маски, перчатки нужны только в МФЦ, финансовых организациях. На пляжах носить маски не обязательно, но нужно соблюдать социальную дистанцию.