Башкирия сменила представительство в Кремле

Posted 11 ноября, 10:53
Published 11 ноября, 10:53
Modified 11 ноября, 11:08
Updated 11 ноября, 11:08
Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, Полномочным представителем Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации стал Ринат Файзуллин. До этого первым лицом региона в Москве был Ришат Халиков.
Ринат Тагирович Файзуллин родился 20 октября 1990 года в Уфе. Он окончил Смоленскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма, а также Башкирский государственный университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет.
До своего назначения Файзуллин занимал должность руководителя Аппарата по обеспечению деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан в Москве с 2022 по 2024 год.
Как ранее сообщал Mkset, в понедельник, 11 ноября, руководитель администрации главы региона Максим Забелин покинул свой пост.