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Posted 11 ноября, 10:53

Published 11 ноября, 10:53

Modified 11 ноября, 11:08

Updated 11 ноября, 11:08

Башкирия сменила представительство в Кремле

Башкирия сменила представительство в Кремле

11 ноября 2024, 10:53
Фото: 1MI.
Молодой уфимец стал Полномочным представителем региона при Президенте России, сообщает в понедельник, 11 ноября, пресс-служба главы РБ.

Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, Полномочным представителем Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации стал Ринат Файзуллин. До этого первым лицом региона в Москве был Ришат Халиков.

Ринат Тагирович Файзуллин родился 20 октября 1990 года в Уфе. Он окончил Смоленскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма, а также Башкирский государственный университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет.

До своего назначения Файзуллин занимал должность руководителя Аппарата по обеспечению деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан в Москве с 2022 по 2024 год.

Фото: Пресс-служба главы РБ
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Как ранее сообщал Mkset, в понедельник, 11 ноября, руководитель администрации главы региона Максим Забелин покинул свой пост.

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