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Updated Сегодня, 05:38

Путин назначил в Башкирии новых судей

Путин назначил в Башкирии новых судей

14 июня 2024, 05:36
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в судах российских регионов. Соответствующий документ глава государства подписал в четверг, 13 июня.

Из текста указа следует, что зампредседателя Советского райсуда Уфы назначена Алину Асадуллина. По данным из открытых источников, ранее она работала в одном из городских судов Тюмени. Аналогичную должность получил также Тимур Сулейманов, с 2020 года возглавлявший Сибайский горсуд Башкирии.

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В Белокатайском районе межрайонным судьей назначили Ксению Никитину, трудившаяся ранее на судебном участке по Салаватскому району. В документе также говорится о назначении судьями Калининского и Кировского районов столицы Екатерины Алиевой и Эльвиры Табульдиной.

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