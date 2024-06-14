Путин назначил в Башкирии новых судей

Из текста указа следует, что зампредседателя Советского райсуда Уфы назначена Алину Асадуллина. По данным из открытых источников, ранее она работала в одном из городских судов Тюмени. Аналогичную должность получил также Тимур Сулейманов, с 2020 года возглавлявший Сибайский горсуд Башкирии.