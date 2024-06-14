Путин назначил в Башкирии новых судей

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
Из текста указа следует, что зампредседателя Советского райсуда Уфы назначена Алину Асадуллина. По данным из открытых источников, ранее она работала в одном из городских судов Тюмени. Аналогичную должность получил также Тимур Сулейманов, с 2020 года возглавлявший Сибайский горсуд Башкирии.
В Белокатайском районе межрайонным судьей назначили Ксению Никитину, трудившаяся ранее на судебном участке по Салаватскому району. В документе также говорится о назначении судьями Калининского и Кировского районов столицы Екатерины Алиевой и Эльвиры Табульдиной.