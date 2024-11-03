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Октябрь
Башкирию надоело разбазаривать за гроши
31 октября, 08:13
В Башкирии взлетели цены на продукты
23 октября, 11:04
Башкирию надоело разбазаривать за копейки
23 октября, 07:42
Путину показали уфимский Центр фехтования за ₽1 млрд
17 октября, 15:41
Цены в кафе Уфы выросли на 40%
15 октября, 03:06
Квартиру за ₽191 млн продают в Уфе: за что такие деньги — показываем на фото
8 октября, 10:24
Уфимцев поссорило пирожное за 22 копейки
4 октября, 04:10
Сентябрь
ОСАГО в Уфе становится дешевле
11 сентября, 09:46
Август
Элитный дом в Уфе обновят до 2026 года
Про планы бизнеса провести реставрацию настоящего украшения города рассказал мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.
5 августа, 11:33

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