На дорогом башкирском курорте эвакуировали людей

Posted 14 ноября, 13:31
Published 14 ноября, 13:31
Modified 14 ноября, 19:56
Updated 14 ноября, 19:56
Тренировку огнеборцы вели на территории базы отдыха села Кусимовский Рудник — привлекалась для этого местная бригада, а также спасатели из Абзаково. Сотрудники оперативных служб отработали действия при ЧП в месте массового пребывания людей. Тренировка прошла успешно.
Ранее Mkset сообщал о том, что база отдыха в соседнем с Кусимовским Рудником села Абзаково вошла в число горнолыжных курортов России, которые в 2024 году больше всех набрали в цене. За год стоимость проживания в номерах Абзаково выросла сразу на 33%.