На дорогом башкирском курорте эвакуировали людей

Ранее Mkset сообщал о том, что база отдыха в соседнем с Кусимовским Рудником села Абзаково вошла в число горнолыжных курортов России, которые в 2024 году больше всех набрали в цене. За год стоимость проживания в номерах Абзаково выросла сразу на 33%.