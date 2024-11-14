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Posted 14 ноября, 13:31

Published 14 ноября, 13:31

Modified 14 ноября, 19:56

Updated 14 ноября, 19:56

В Башкирии эвакуировали базу отдыха

На дорогом башкирском курорте эвакуировали людей

14 ноября 2024, 13:31
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

В Башкирии эвакуировали базу отдыха

В Белорецком районе Башкортостана силы спасателей провели масштабные учения — отчитались в четверг, 14 ноября, в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Тренировку огнеборцы вели на территории базы отдыха села Кусимовский Рудник — привлекалась для этого местная бригада, а также спасатели из Абзаково. Сотрудники оперативных служб отработали действия при ЧП в месте массового пребывания людей. Тренировка прошла успешно.

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Ранее Mkset сообщал о том, что база отдыха в соседнем с Кусимовским Рудником села Абзаково вошла в число горнолыжных курортов России, которые в 2024 году больше всех набрали в цене. За год стоимость проживания в номерах Абзаково выросла сразу на 33%.

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