Уфимцев поссорило пирожное за 22 копейки

Posted 4 октября, 04:10
Published 4 октября, 04:10
Modified 4 октября, 06:55
Updated 4 октября, 06:55
Для многих уфимцев бисквитное пирожное стало символом советского детства. Время, когда в школьных буфетах и городских кулинариях продавали эти лакомства, навсегда осталось в памяти. Простое, но такое родное, бисквитное пирожное состояло из нескольких слоев бисквита, пропитанных сахарным сиропом и прослоенных фруктовой начинкой. А верхний слой украшался белковым кремом, который кондитеры выравнивали с помощью гребенки, создавая узоры. Многие помнят даже цену этих пирожных — 22 копейки.
В 2024 году эти пирожные можно найти в упаковках по четыре штуки за 200 рублей. Но, по словам уфимцев, они уже не те.
— Тогда пирожное было из натуральных продуктов, а сейчас… — делятся мнениями горожане в социальных сетях.
Недавняя дискуссия о любимом лакомстве переросла в жаркую перепалку между двумя группами уфимцев. Одни утверждали, что современное пирожное не сравнится с тем, что продавали в советские времена. Другие же настаивали на том, что и сегодня можно найти достойные аналоги.
— Обалденно вкусное было, — вспоминает один из участников спора.
— Но как вспомню нынешний ужасный цветной маргарин сверху… Раньше было вкуснее, — добавляет другой.
Ссора всколыхнула ностальгические чувства многих горожан. Возможно, кто-то решит открыть небольшую кондитерскую, где будут готовить именно такие лакомства по старинным рецептам. А пока уфимцы продолжают делиться воспоминаниями о сладком прошлом и обсуждать, какие пирожные действительно стоят их внимания.