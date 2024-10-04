Уфимцев поссорило пирожное за 22 копейки

Недавняя дискуссия о любимом лакомстве переросла в жаркую перепалку между двумя группами уфимцев. Одни утверждали, что современное пирожное не сравнится с тем, что продавали в советские времена. Другие же настаивали на том, что и сегодня можно найти достойные аналоги.