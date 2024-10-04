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Posted 4 октября, 04:10

Published 4 октября, 04:10

Modified 4 октября, 06:55

Updated 4 октября, 06:55

Уфимцев поссорило пирожное за 22 копейки

Уфимцев поссорило пирожное за 22 копейки

4 октября 2024, 04:10
Фото: 1MI
В Уфе разгорелся неожиданный конфликт из-за бисквитного десерта, сообщают в пятницу, 4 октября, в соцсетях.

Для многих уфимцев бисквитное пирожное стало символом советского детства. Время, когда в школьных буфетах и городских кулинариях продавали эти лакомства, навсегда осталось в памяти. Простое, но такое родное, бисквитное пирожное состояло из нескольких слоев бисквита, пропитанных сахарным сиропом и прослоенных фруктовой начинкой. А верхний слой украшался белковым кремом, который кондитеры выравнивали с помощью гребенки, создавая узоры. Многие помнят даже цену этих пирожных — 22 копейки.

Фото: Vk/Уфа

В 2024 году эти пирожные можно найти в упаковках по четыре штуки за 200 рублей. Но, по словам уфимцев, они уже не те.

— Тогда пирожное было из натуральных продуктов, а сейчас… — делятся мнениями горожане в социальных сетях.

Недавняя дискуссия о любимом лакомстве переросла в жаркую перепалку между двумя группами уфимцев. Одни утверждали, что современное пирожное не сравнится с тем, что продавали в советские времена. Другие же настаивали на том, что и сегодня можно найти достойные аналоги.

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— Обалденно вкусное было, — вспоминает один из участников спора.
— Но как вспомню нынешний ужасный цветной маргарин сверху… Раньше было вкуснее, — добавляет другой.

Ссора всколыхнула ностальгические чувства многих горожан. Возможно, кто-то решит открыть небольшую кондитерскую, где будут готовить именно такие лакомства по старинным рецептам. А пока уфимцы продолжают делиться воспоминаниями о сладком прошлом и обсуждать, какие пирожные действительно стоят их внимания.

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