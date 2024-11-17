Уфа пересаживается на «Нивы»

Posted 17 ноября, 06:45
Published 17 ноября, 06:45
Modified 17 ноября, 13:41
Updated 17 ноября, 13:41
Как отметил эксперты, за III квартал 2024 года (июль — сентябрь) спрос на полноприводные автомобили у башкортостанцев вырос на 15,9%. На эту же категорию транспортных средств приходится 31% объявлений о продаже машин. Среднестатистическое авто «4×4» аналитики оценили в ₽3,26 млн.
Список самых популярных полноприводных моделей в Уфе и Башкирии оказался следующим:
Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе выросла стоимость услуг по замене летней резины на зимнюю.