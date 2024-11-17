Уфа пересаживается на «Нивы»

Как отметил эксперты, за III квартал 2024 года (июль — сентябрь) спрос на полноприводные автомобили у башкортостанцев вырос на 15,9%. На эту же категорию транспортных средств приходится 31% объявлений о продаже машин. Среднестатистическое авто «4×4» аналитики оценили в ₽3,26 млн.