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Posted 17 ноября, 06:45

Published 17 ноября, 06:45

Modified 17 ноября, 13:41

Updated 17 ноября, 13:41

Спрос на полноприводные автомобили в Башкирии вырос на 16%

Уфа пересаживается на «Нивы»

17 ноября 2024, 06:45
Фото: mkset.ru.

Спрос на полноприводные автомобили в Башкирии вырос на 16%

Аналитики назвали самые популярные машины из категории «4×4» среди уфимских автолюбителей — исследованием портал «Авито Авто» поделился с Mkset в воскресенье, 17 ноября.

Как отметил эксперты, за III квартал 2024 года (июль — сентябрь) спрос на полноприводные автомобили у башкортостанцев вырос на 15,9%. На эту же категорию транспортных средств приходится 31% объявлений о продаже машин. Среднестатистическое авто «4×4» аналитики оценили в ₽3,26 млн.

Список самых популярных полноприводных моделей в Уфе и Башкирии оказался следующим:

  1. Niva Legend (29,3% от спроса, средняя цена ₽1,087 млн);
  2. Niva Travel (8,9%, ₽1,314 млн);
  3. GAC GS8 (4,9%, ₽4,599 млн);
  4. Geely Monjaro (4,3%, ₽4,775);
  5. Chery Tiggo 7 Pro Max (4,1%, ₽3,17 млн).
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Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе выросла стоимость услуг по замене летней резины на зимнюю.

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