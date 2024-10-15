Цены в кафе Уфы выросли на 40%

За последние пять лет в Башкортостане наблюдается рост оборота сектора общественного питания на 40%. Согласно данным регионального Правительства, объемы упомянутой сферы увеличились с 28,8 миллиарда рублей в 2018 году до 42,2 миллиарда рублей в 2023 году. Башкортостан занимает 14-е место по обороту общественного питания в России и третье место в Приволжье.