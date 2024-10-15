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Posted 15 октября, 03:06

Published 15 октября, 03:06

Modified 15 октября, 03:06

Updated 15 октября, 03:06

Цены в кафе Уфы выросли на 40%

Цены в кафе Уфы выросли на 40%

15 октября 2024, 03:06
Фото: mkset.ru
Оборот предприятий общественного питания с 2018 по 2023 годы увеличился до ₽42,4 млрд, сообщает Правительство Башкирии.

За последние пять лет в Башкортостане наблюдается рост оборота сектора общественного питания на 40%. Согласно данным регионального Правительства, объемы упомянутой сферы увеличились с 28,8 миллиарда рублей в 2018 году до 42,2 миллиарда рублей в 2023 году. Башкортостан занимает 14-е место по обороту общественного питания в России и третье место в Приволжье.

— За последние пять лет данная отрасль демонстрирует ощутимое развитие, увеличив объем более чем на 40%. Это подтверждает высокий интерес к услугам общественного питания и активный рост ресторанного бизнеса в нашем регионе, — прокомментировал и. о. министра торговли и услуг Башкортостана Алексей Гусев.

Стоит отметить, что оборот предприятия общественного питания никоим образом не характеризует динамику спроса на сервис. Оборот общественного питания приводится в фактических продажных ценах, включающих наценку общественного питания, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи. Таким образом, оборот — это реальная выручка, которая привязана к себестоимости продукции и издержкам производства. Все они зависят от инфляции и наценки контрагентов.

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