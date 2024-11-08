Масляная лихорадка у уфимцев: цены на масло различаются в пять раз



По всем законам, присущим российскому розничному рынку, при минимальном повышении стоимости того или товара — будь то гречка, сахар или масло — наши соотечественники, подогретые слухами о дефиците и помнящие пустые прилавки в СССР, сметают продукцию с полок, тем самым создавая искусственный дефицит. А тут уже вступает в права классика рынка: много спроса — мало товара (просто не успели произвести: вспомните маски по ₽100 на заре ковида) — можно ставить любую цену — будут брать. И так повторить по кругу нужное число раз. Потребительская психология и жадность бизнеса — тут ничего не попишешь.



Как и полагается, масляная лихорадка не обошла и Башкирию. Панику соцсетей о дефиците сливочного масла в регионе попытался погасить Минсельхоз РБ. Он опроверг дезинформацию о нехватке продукции и успокоил граждан, рассказав, что сотрудники ведомства лично посетили ряд магазинов и убедились в наличии товара на полках.