Масляная лихорадка у уфимцев: цены на масло различаются в пять раз

Posted 8 ноября, 03:49
Published 8 ноября, 03:49
Modified 8 ноября, 03:49
Updated 8 ноября, 03:49
Масляная лихорадка. Именно федеральные СМИ уже успели окрестить ту ситуацию, которая охватила розничную торговлю в России осенью 2024 года. Если год назад пальму первенства в бешеном росте цен уверенно держали куриные яйца, то теперь лавры победителя за сливочным маслом.
Стоимость продукции сферы животноводства в магазинах растет день ото дня. Покупатели пеняют на ценники продавцам, те кивают на производителей, а последние честно признаются: цены на масло взлетают не просто так. Производители сливочного масла просто вынуждены увеличивать стоимость, так как расходы на изготовление и закупку сырья возросли в цене с начала 2024 года к августу на 10-20%, а логистика подорожала до 35%.
По всем законам, присущим российскому розничному рынку, при минимальном повышении стоимости того или товара — будь то гречка, сахар или масло — наши соотечественники, подогретые слухами о дефиците и помнящие пустые прилавки в СССР, сметают продукцию с полок, тем самым создавая искусственный дефицит. А тут уже вступает в права классика рынка: много спроса — мало товара (просто не успели произвести: вспомните маски по ₽100 на заре ковида) — можно ставить любую цену — будут брать. И так повторить по кругу нужное число раз. Потребительская психология и жадность бизнеса — тут ничего не попишешь.
Как и полагается, масляная лихорадка не обошла и Башкирию. Панику соцсетей о дефиците сливочного масла в регионе попытался погасить Минсельхоз РБ. Он опроверг дезинформацию о нехватке продукции и успокоил граждан, рассказав, что сотрудники ведомства лично посетили ряд магазинов и убедились в наличии товара на полках.
Но несмотря на все эти факторы, масло не потеряло спрос у покупателей, а, наоборот, заинтересовало еще больше. Опять же пресловутая потребительская психология. Уфимцы в ажиотаже начали скупать пачками продукт и оставлять запасы на «черный день», боясь дефицита.
Были также замечены случаи воровства на фоне слухов о дефиците. Например, в Москве двое мужчин украли из магазина 25 пачек масла и скрылись с добычей в неизвестном направление. Злоумышленники горели таким сильным желанием заполучить драгоценное масло, что при попытке задержания сотрудниками магазина дрались и угрожали ножом.
Для того чтобы понять, как обстоят дела с маслом в Уфе, мы проанализировали ассортимент магазинов формата «у дома» и в крупных сетевых гипермаркетах. Чтобы понять, что и где дорого и дешево, будем ориентироваться на свежую статистику. Башстат в конце октября подсчитал, что кило сливочного масла в Уфе и регионе стоит ₽956,57. При пересчете на пачку выходит около ₽172. То, что ниже в стоимости, будем принимать за выгодную покупку, то что выше в стоимости минимум на 20%, то есть от ₽206 — за дорогой продукт.
Классический магазин шаговой доступности: товарного запаса обычно мало, но проходимость за счет «спальников» достойная. На полках достаточно масла для выбора. Есть продукция с разным диапазоном цен: самым дешевым оказалось масло «Традиционное» 82,5%. Всего ₽79 за традиционную пачку в 180 грамм, а, если вы хотите взять побольше, то за 400 грамм нужно будет отдать ₽179. В среднем диапазоне цен оказалась «Даренка» 72,5% по скидочной карте ₽189. Но это акционные цены по дисконтным программам лояльности.
Наиболее дорогостоящим оказалось масло «Своё наше» 72,5% — без скидки ₽239.
Как итог можно отметить, что в этом магазине представлен широкий выбор товаров от разных производителей, а цены на них вполне доступны.
Цены приемлемы для кошелька, но чуть выше прошлых: бренд магазина «Красная цена» 72,5% — ₽169,99, а самым дорогим продуктом на полке оказалась марка «Экомилк» 82,5% — ₽259. В среднем граммовка товара 180 гр. Среди всего предлагаемого товара выделяется аналог сливочной продукции — спред «Крестьянский»: цена за 180 гр ₽69,99. Кстати, в состав спреда входят витамины и он легче усваивается в организме, чем масло.
Хоть в наличии и не так много товара, как в других магазинах, но среди представленного можно найти оптимальный вариант.
Если сравнить два прошлых магазина, то герой этой проверки не уступает своим конкурентам по цене и ассортименту. Подходя к полке с маслом, в глаза сразу бросается большой акционный ценник, но товара уже нет в наличии. Есть два варианта исхода события: масло было еще не выложено на полку для продажи или самые быстрые покупатели смогли урвать товар по вкусной цене. Хотя неподалеку лежит продукт за такую же цену, но другого производителя.
Если вы хотите сэкономить на покупке, то лучше отдать предпочтение продукту от компании «АкМай», имеющий в ассортименте масло «Крестьянское» — ₽159,99 за 180 гр. Самым дорогостоящим предложением среди всех будет продукт от «Первого вкуса». За маленький брусочек вы заплатите ₽239,99, хотя граммовка такая же, как и у акционных предложений.
В целом в магазине можно купить масло, не переплатив, а также есть возможность выбрать продукт на свой вкус.
Гипермаркет предлагает каждому покупателю большой выбор товаров на любой вкус. Вкус и кошелёк. Подойдя к отделу с маслом, стало понятно, что есть проблема с поставкой продукции. Хоть полки оказались не пустыми, но некоторый товар отсутствовал, хотя о его существовании в продуктовой линейке напоминал скучающий ценник.
Если рассматривать предоставленный товар по стоимости, то самым лучшим вариантом будет продукция собственного производства торговой сети «Красная птица» 82,5% — ₽119,99, но за 100 гр, а если вы не хотите экономить и бюджет позволяет импульсивные покупки, то можете побаловать себя качественным предложением: «Брест-Литовск» 82,5% — ₽669,99 за 400 гр.
Также было замечено, что среди всех холодильников только в отделе сливочного масла стоит камера. Возможно, слухи про авантюристов, ворующие масло дошли и до руководства этого магазина.
Самой богатой по ассортименту среди всех проверенных магазинов стала именно эта торговая точка. Подойдя к отделу, глаза начали разбегаться от большого выбора и заполненных до краев полок, но остановившись на ценнике, запал начал немного пропадать. В среднем цена колеблется от ₽189,99 и выше. Но есть и хорошая сторона, ведь большая часть сливочной продукции имеет вес больше 180 гр, что является выгодным предложением для тех, кто любит брать с запасом.
При беглом взгляде на предложенные товары был найден самый выгодный по стоимости вариант, а именно: МОЛСБЫТ «Традиционное» 72,5% — ₽79,99 за 200 гр, но среди покупателей этот выбор не имеет высокого спроса, а отзывы в интернет-магазине неутешительные. Но если выбирать по соотношению качества и цены из отзывов, то лучше всего выбирайте продукцию магазина «Лента Fresh» 82,5% за 119,99 за 100 г. Неплохими вариантами будет Нытвенское «Крестьянское» и «Первый вкус» — ₽179,99. Жирность у них одинаковая — 72,5%, а вот вес немного отличается, но всего на 10 гр.
В Москве ситуация с маслом стабильная, ассортимент не страдает от пустых полок, но ценник, как и по всей России, стал намного выше, чем раньше. И самое грустно, что у многих производителей изменилась масса продукта. Вместо привычной массы мы получаем за высокую стоимость 100-граммовый кусочек. Впрочем, эту практику российский потребитель уже получил на пиве, сахарном песке, гречке, подсолнечном масле… Странно, что яйца год назад не стали продавать поштучно.
В Татарстане были замечены задержки в поставках, но проблем с заполненностью полок не было обнаружено. Из всех изменений можно отметить только рост цен. Объем производства был увеличен у местных поставщиков, регион не останется без продукты.
Обойдя разные магазины, можно сделать вывод, что дефицит масла искусственно преувеличен. Если в одном магазине не был найден нужный продукт, то всегда можно пойти в другую торговую точку и там его приобрести.
Да, и теневой рынок сливочного масла уже появился в Уфе. Масло продают коробками по ₽55.