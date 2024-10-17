mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 15:41

Published 17 октября, 15:41

Modified 17 октября, 19:21

Updated 17 октября, 19:21

Путину показали уфимский Центр фехтования за ₽1 млрд

Путину показали уфимский Центр фехтования за ₽1 млрд

17 октября 2024, 15:41
Фото: kremlin.ru
Президент России в четверг, 17 октября, осмотрел новый объект, открытый в башкирской столице к форуму «Россия — спортивная держава» — отчитались в пресс-службе главы государства.

Владимиру Путину презентовали Центр фехтования в микрорайоне Затон-Восточный. В день прибытия президента спортивный объект принял первые соревнования — «Сабля Салавата».

Строительство Центра фехтования обошлось в ₽1 млрд. Власти Башкирии преподносят его как самый современный и технологически насыщенный среди своих аналогов — схожие объекты расположены в Подмосковье и Новосибирске. Площадь здания составляет порядка 6 тысяч «квадратов».

Напомним, борт №1 прибыл в Уфу в четверг, 17 октября. Президент Путин прибыл в город к форуму «Россия — спортивная держава». Впрочем, как гласит информация на ресурсах Кремля, надолго в башкирской столице президент не задержится. Уже 18 октября глава государства будет присутствовать в Москве на пресс-конференции, посвящённой грядущему саммиту БРИКС.

Самолет Путина вылетел в Уфу
Узнать подробнее
Читайте также:
Депутат из Башкирии получил по заслугамВ Уфе ради Путина перекрыли улицуЧто Путину покажут в Уфе
#Политика#Общество#Спорт#Технологии#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Строительство#Владимир Путин#Чиновники#Путин#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#БРИКС#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Цена#Центр фехтования
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика