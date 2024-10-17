Путину показали уфимский Центр фехтования за ₽1 млрд

Posted 17 октября, 15:41
Published 17 октября, 15:41
Modified 17 октября, 19:21
Updated 17 октября, 19:21
Владимиру Путину презентовали Центр фехтования в микрорайоне Затон-Восточный. В день прибытия президента спортивный объект принял первые соревнования — «Сабля Салавата».
Строительство Центра фехтования обошлось в ₽1 млрд. Власти Башкирии преподносят его как самый современный и технологически насыщенный среди своих аналогов — схожие объекты расположены в Подмосковье и Новосибирске. Площадь здания составляет порядка 6 тысяч «квадратов».
Напомним, борт №1 прибыл в Уфу в четверг, 17 октября. Президент Путин прибыл в город к форуму «Россия — спортивная держава». Впрочем, как гласит информация на ресурсах Кремля, надолго в башкирской столице президент не задержится. Уже 18 октября глава государства будет присутствовать в Москве на пресс-конференции, посвящённой грядущему саммиту БРИКС.