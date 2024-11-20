Цена счастья: в Уфе щенок стоит больше сотки земли

Posted 20 ноября, 17:00
Published 20 ноября, 17:00
Modified 20 ноября, 17:00
Updated 20 ноября, 17:00
Для сравнения, средняя стоимость сотки земли в Уфе составляет около ₽450 000. Так что если вам вдруг надоест ваш участок, просто купите себе бигропа — и ваши вечера будут полны собачьих радостей.
Бигропы делятся на три типа:
1. Обычные короткошерстные с «ропом» на носу, который явно могли бы использовать как дополнительный аксессуар.
2. Длинношерстные — для тех, кто хочет, чтобы собака напоминала медведя в южной куртке.
3. Вельветовые бигропы с бархатной шерстью, которая выглядит как гофра. Кто не мечтал о собаке, которая может стать частью вашего гардероба?
Эти собаки отличаются мягким и спокойным характером. Несмотря на их объемные складки, никаких проблем с дыханием нет. Поэтому смело можете вложить половину миллиона рублей в четвероногого друга. Это явно того стоит.
Следующими по популярности идут щенки мальтипу, которые стоят в среднем ₽250 тысяч. Эта сумма тоже кажется слишком большой, но только не для тех, кто ожидает идеальную родословную. Щенки выглядят как звезды конкурсов красоты, со всеми грамотами на руках. А аккредитованный заводчик гарантирует, что эти питомцы абсолютно здоровы.
В общем, если вы хотите приобрести изысканную и дорогую собаку в Уфе, то выбор у вас весьма впечатляющий, и цена явно не является препятствием для истинных ценителей. Если ваш бюджет позволяет вам с легкостью расстаться с полумиллионом рублей за щенка, то вперед: мечты о роскошной жизни с собакой в гламурном стиле могут стать реальностью.