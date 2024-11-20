Цена счастья: в Уфе щенок стоит больше сотки земли

В общем, если вы хотите приобрести изысканную и дорогую собаку в Уфе, то выбор у вас весьма впечатляющий, и цена явно не является препятствием для истинных ценителей. Если ваш бюджет позволяет вам с легкостью расстаться с полумиллионом рублей за щенка, то вперед: мечты о роскошной жизни с собакой в гламурном стиле могут стать реальностью.