Квартиру за ₽191 млн продают в Уфе: за что такие деньги — показываем на фото

Posted 8 октября, 10:24
Published 8 октября, 10:24
Modified 8 октября, 10:26
Updated 8 октября, 10:26
191 199 100 ₽ за всю квартиру или 1 819 211 ₽ за м² просят у покупателей недвижимости по адресу Подполковника Недошивина, стр. 3. Элитные квадратные метры расположены в Кировском районе Уфы, напротив Набережной и смотровой площадки. Заглянем внутрь квартиры и попытаемся понять — за что такие деньги?
Заметим, что по данным Росстата средняя заработная плата в Башкирии в первом полугодии 2024 года составила ₽64 218. Таким образом, на покупку квартиры нужно 2 977,3 средних уфимских зарплаты. Срок накопления на покупку этой квартиры займет порядка 248 лет.
В ₽191 199 100 оценили 4-комнатную квартиру общей площадью 105,1 м². В квартире огромная кухня — 37 м², но совершенно стандартные потолки — 2,7 м. Хоромы расположены в «человейнике» — на 17 уровне 25-этажного дома. В недвижимости зачем-то сразу три санузла. Видимо, по персональному унитазу к каждой спальне.
Сам продавец наказывает свое предложение «удивительной квартирой». Сдать дом намерены в ближайшие дни, в третьем квартале 2024 года. Рекламируя свое предложение, застройщик красиво описывает инфраструктуру здания, особенно, двор.
Собственный двор-парк:
Двор без машин
Игровые пространства для детей разных возрастов
Система автополива
Авторский ландшафтный дизайн
Детские аттракционы: мини-карусель «Чудо-остров», паровозик «Торопыжка», цепочная карусель «Мальвина»
Рокарий — музей камней под открытым небом
Фонтан
Больше комфорта, больше преимуществ:
Дизайнерские холлы, лобби с водопадом, мягкая зона ожидания, панорамное остекление холлов, лапомойка- с заботой о питомцах, гостевые туалетные комнаты в холле, бесшумные скоростные лифты ВLТ.
Стены из красного керамического кирпича. Вентилируемый фасад из керамогранита. Повышенная шумо- и теплоизоляция.
Перейдем к самому интересному — просмотрим фотографии квартиры за ₽191. Но их в объявлении не оказалось — только схема планировки и рендеры строения.