Квартиру за ₽191 млн продают в Уфе: за что такие деньги — показываем на фото

В ₽191 199 100 оценили 4-комнатную квартиру общей площадью 105,1 м². В квартире огромная кухня — 37 м², но совершенно стандартные потолки — 2,7 м. Хоромы расположены в «человейнике» — на 17 уровне 25-этажного дома. В недвижимости зачем-то сразу три санузла. Видимо, по персональному унитазу к каждой спальне.



Сам продавец наказывает свое предложение «удивительной квартирой». Сдать дом намерены в ближайшие дни, в третьем квартале 2024 года. Рекламируя свое предложение, застройщик красиво описывает инфраструктуру здания, особенно, двор.