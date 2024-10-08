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Posted 8 октября, 10:24

Published 8 октября, 10:24

Modified 8 октября, 10:26

Updated 8 октября, 10:26

Квартиру за ₽191 млн продают в Уфе

Квартиру за ₽191 млн продают в Уфе: за что такие деньги — показываем на фото

8 октября 2024, 10:24
Фото: kippregel.ru

Квартиру за ₽191 млн продают в Уфе

В почти 3 000 средних месячных зарплаты в Башкирии оценили хоромы на улице Подполковника Недошивина, сообщает продавец элитной недвижимости на сайте объявлений во вторник, 8 октября.

191 199 100 ₽ за всю квартиру или 1 819 211 ₽ за м² просят у покупателей недвижимости по адресу Подполковника Недошивина, стр. 3. Элитные квадратные метры расположены в Кировском районе Уфы, напротив Набережной и смотровой площадки. Заглянем внутрь квартиры и попытаемся понять — за что такие деньги?


Заметим, что по данным Росстата средняя заработная плата в Башкирии в первом полугодии 2024 года составила ₽64 218. Таким образом, на покупку квартиры нужно 2 977,3 средних уфимских зарплаты. Срок накопления на покупку этой квартиры займет порядка 248 лет.

В ₽191 199 100 оценили 4-комнатную квартиру общей площадью 105,1 м². В квартире огромная кухня — 37 м², но совершенно стандартные потолки — 2,7 м. Хоромы расположены в «человейнике» — на 17 уровне 25-этажного дома. В недвижимости зачем-то сразу три санузла. Видимо, по персональному унитазу к каждой спальне.

Сам продавец наказывает свое предложение «удивительной квартирой». Сдать дом намерены в ближайшие дни, в третьем квартале 2024 года. Рекламируя свое предложение, застройщик красиво описывает инфраструктуру здания, особенно, двор.

Собственный двор-парк:
Двор без машин
Игровые пространства для детей разных возрастов
Система автополива
Авторский ландшафтный дизайн
Детские аттракционы: мини-карусель «Чудо-остров», паровозик «Торопыжка», цепочная карусель «Мальвина»
Рокарий — музей камней под открытым небом
Фонтан
Больше комфорта, больше преимуществ:
Дизайнерские холлы, лобби с водопадом, мягкая зона ожидания, панорамное остекление холлов, лапомойка- с заботой о питомцах, гостевые туалетные комнаты в холле, бесшумные скоростные лифты ВLТ.
Стены из красного керамического кирпича. Вентилируемый фасад из керамогранита. Повышенная шумо- и теплоизоляция.

Перейдем к самому интересному — просмотрим фотографии квартиры за ₽191. Но их в объявлении не оказалось — только схема планировки и рендеры строения.

Фото: Авито
Ипотека в Уфе доступна только 14,3% семей
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